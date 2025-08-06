Topo

Khachanov vence Zverev e vai à final do Masters 1000 de Toronto

06/08/2025 23h59

O tenista russo Karen Khachanov derrotou o favorito Alexander Zverev no tiebreak final nesta quarta-feira (6), e avançou para a final do Masters 1000 do Canadá, disputado em Toronto. 

Khachanov, 16º colocado no ranking da ATP, derrotou o alemão (3º) com parciais de 6-3, 4-6 e 7-6 (7/4), após salvar um match point no terceiro set. 

Zverev, campeão deste torneio em 2017, lutou por quase três horas, mas acabou sendo eliminado de uma competição em que era o cabeça de chave número 1 devido às desistências de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. 

Após empatar o jogo ao vencer o segundo set, o alemão abriu 6-5 na parcial decisiva e teve a chance de conquistar a vitória, mas sua devolução de backhand acertou a rede. 

No tiebreak, ele também abriu 3-1 antes de perder os cinco pontos seguintes e sair de quadra abatido após perder para o experiente Khachanov. 

O russo aproveitou, assim, sua terceira oportunidade nas semifinais no Canadá, após as derrotas para Rafael Nadal e Daniil Medvedev em 2018 e 2019, respectivamente. 

Khachanov, que não chegava a uma final de Masters 1000 desde seu triunfo em Paris, em 2018, também tinha uma pendência com Zverev após perder para ele na final das Olimpíadas de Tóquio em 2021. 

Seu adversário na final de quinta-feira vem do confronto entre os americanos Taylor Fritz e Ben Shelton na outra semifinal desta quarta-feira.

