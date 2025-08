Jovem é espancado por grupo de alunos em São Caetano do Sul; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo

Um estudante de 19 anos foi hospitalizado após ser espancado por um grupo de cinco pessoas em uma praça na noite de ontem, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Briga começou após discussão pela internet. Os envolvidos são colegas de sala da EJA (Educação de Jovens e Adultos) na escola estadual Bonifácio de Carvalho Coronel, segundo a Secretaria de Educação do Estado. O motivo do conflito, no entanto, não foi informado.

Rapaz foi atacado por uma das colegas, também de 19 anos. Ela abordou a vítima na praça, ao lado do teatro Santos-Dummond, e o agrediu com socos e chutes. O jovem recuou e os dois começaram a bater boca.

Vítima revidou golpes, e amigos da jovem entraram na briga. Com faca e bastões de ferro, outros cinco estudantes passam a bater no menino, que consegue correr após alguns minutos. Na sequência, o grupo inteiro foge da praça.

Jovem foi encontrado com ferimentos graves na cabeça. O sistema de monitoramento inteligente Smart Sanca detectou uma movimentação suspeita pelas imagens de segurança e acionou a Guarda Civil Municipal, que encontrou o rapaz três minutos depois. Ele foi foi levado ao Hospital São Luiz, com quem o UOL tenta contato para saber o estado de saúde dele.

A colega e o companheiro, dela, de 25 anos foram presos. Além deles, um adolescente de 17 anos foi apreendido. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia da cidade.

Secretaria de Educação disse que está prestando apoio ao aluno e à família dele. ''A Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo e a unidade escolar permanecem à disposição das autoridades e colaboram com as investigações'', escreveu em nota.