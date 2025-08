Japão diz que investimentos nos EUA no âmbito de acordo comercial serão determinados pelos benefícios para Tóquio

TÓQUIO (Reuters) - Os US$550 bilhões em investimentos japoneses nos Estados Unidos, prometidos pelo Japão no âmbito do acordo comercial firmado no mês passado entre Washington e Tóquio serão determinados pelo fato de eles também beneficiarem o Japão, disse o principal negociador de tarifas do país asiático na terça-feira.

Os comentários de Ryosei Akazawa foram feitos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, em entrevista à CNBC na terça-feira, comparou o investimento japonês prometido a "um bônus de assinatura que um jogador de beisebol receberia", acrescentando: "esse é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro para investir, como quisermos".

Washington fechou um acordo comercial com Tóquio em julho que estabelece uma taxa reduzida de tarifas sobre produtos japoneses, incluindo 15% para automóveis, em troca de um pacote de US$550 bilhões em investimentos e empréstimos japoneses destinados aos EUA.

Falando a repórteres na chegada a Washington, Akazawa descreveu o pacote financeiro como "um compromisso de investir nos EUA onde também há benefícios para o Japão", como na construção de uma cadeia de suprimentos em áreas de segurança econômica.

"No mínimo, não podemos cooperar em nada que não beneficie o Japão", disse Akazawa em sua primeira visita aos EUA desde que os dois países fecharam o acordo.

Akazawa, no entanto, acrescentou que Trump desempenhará um papel significativo na determinação dos projetos a serem seguidos, já que o dinheiro será usado para investimentos dentro dos EUA, e seu desejo de construir uma cadeia de suprimentos se refletirá neles.

"Não é aceitável ignorar as intenções dos EUA", disse ele.

Durante sua visita, Akazawa tentará pressionar seus colegas norte-americanos para uma rápida implementação do corte acordado nas tarifas sobre as importações de automóveis do Japão.

Ele também disse aos repórteres que buscará uma explicação das autoridades norte-americanas sobre o problema do "empilhamento", em que os produtos podem ser afetados por várias tarifas.

Um Registro Federal anexado ao decreto de 31 de julho de Trump que tratava das taxas tarifárias para muitos parceiros comerciais mostrou que uma condição de "não empilhamento" se aplica à União Europeia, mas nenhum esclarecimento foi emitido para o Japão.

"É diferente do que ouvimos do lado dos EUA", disse Akazawa. "Solicitaremos que o conteúdo acordado seja implementado."

(Reportagem de Satoshi Sugiyama)