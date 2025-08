Itaú está confortável com qualidade de crédito e não vê mudanças à frente, diz CEO

SÃO PAULO (Reuters) - O Itaú Unibanco está bastante satisfeito com seus indicadores de crédito e não vê mudanças no segundo semestre, mas está monitorando o cenário macroeconômico, afirmou nesta quarta-feira o presidente-executivo do banco, Milton Maluhy Filho.

"Não vejo nenhuma mudança olhando para frente. Vamos acompanhar um cenário de juros mais alto, economia desacelerando, que tipo de impacto isso vai gerar na atividade", afirmou o executivo em coletiva de imprensa após a divulgação do resultado do Itaú no segundo trimestre na noite da véspera.

"Nós estamos muito confortáveis com a qualidade do portfólio que vem sendo contratado e produzido", acrescentou.

"Não vemos uma mudança muito grande entre o primeiro e o segundo, inclusive porque tudo que foi contratado é do primeiro. Nós já projetávamos o juro chegando onde chegou, projeções de desemprego, enfim, tudo isso está sendo levado em conta nos nossos modelos".

(Por Paula Arend Laier)