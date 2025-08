Inter&Co registra lucro recorde de R$315 mi no 2º tri

(Reuters) - A Inter&Co, holding que controla o Banco Inter e a subsidiária Inter&Co Payments, reportou nesta quinta-feira lucro líquido, excluindo interesses minoritários, de R$315 milhões, um recorde segundo a empresa em seu balanço de resultados.

A cifra representa crescimento de mais de 50% em comparação com o mesmo período no ano anterior, apoiado por um incremento na receita de R$2 bilhões ante R$1,48 bilhão no ano anterior.

O crescimento, segundo a empresa, foi impulsionado pela evolução do mix de crédito, com maior crescimento em carteiras mais rentáveis, como FGTS e Home Equity.

O retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 13,9% pós minoritários, representando crescimento de 4,1 pontos percentuais.

"Apesar de um ambiente macroeconômico desafiador, nossa perspectiva para o restante de 2025 continua forte. Estamos confiantes de que este será um ano decisivo para avançar em nossos objetivos estratégicos de alcançar 60 milhões de clientes, uma eficiência operacional de 30% e ROE de 30% até 2027", disse o presidente-executivo João Menin.

(Por Michael Susin em Barcelona)