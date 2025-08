Índia se prepara para impacto sobre US$64 bi em exportações aos EUA em meio às crescentes tensões

Por Nikunj Ohri e Sarita Chaganti Singh e Shivam Patel

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia prevê que perderá uma vantagem competitiva em cerca de US$64 bilhões em produtos exportados para os Estados Unidos devido à tarifa de 25% imposta pelo presidente norte-americano, Donald Trump e a uma suposta penalidade de 10% pela compra de petróleo russo, disseram quatro fontes à Reuters citando um relatório de avaliação interna do governo.

A Índia enfrenta sua mais séria crise diplomática com os Estados Unidos em anos depois que Trump impôs sobre produtos importados da Índia as tarifas mais altas entre os pares asiáticos, mesmo antes de qualquer penalidade.

A participação relativamente baixa das exportações na economia de US$4 trilhões da Índia deve limitar o impacto direto sobre o crescimento a 40 pontos-base. O banco central da Índia deixou inalterada sua previsão de expansão do PIB para o atual ano financeiro de abril-março em 6,5% e manteve os juros nesta quarta-feira, apesar da incerteza criada pelos aumentos de tarifas.

As estimativas do impacto comercial foram preparadas pelo governo indiano depois que Trump anunciou a tarifa para os produtos indianos, juntamente com a penalidade não especificada. O governo indiano, em seu relatório de avaliação, assumiu uma penalidade de 10% devido à compra de petróleo russo, elevando a tarifa para 35%, disseram as quatro fontes do governo indiano à Reuters.

Elas não quiseram ser identificadas porque não estavam autorizadas a falar com a mídia.

O Ministério do Comércio da Índia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Trump disse que seu governo decidirá sobre a penalidade para a compra de petróleo russo após o resultado dos esforços dos EUA para buscar um avanço de última hora na guerra da Ucrânia.

O enviado dos EUA, Steve Witkoff, está em Moscou, dois dias antes do fim do prazo estabelecido por Trump para que a Rússia concorde com a paz ou enfrente novas sanções.

O impacto da tarifa e da possível penalidade será sobre quase US$64 bilhões em exportações da Índia para os EUA, que representam cerca de 80% do total de exportações para o país, e levará a "potenciais perdas de exportação" devido a desvantagens de preço, disseram as quatro fontes.

O relatório de avaliação interna é a estimativa inicial do governo e mudará à medida que o tamanho da tarifa de Trump se tornar clara, disseram as quatro fontes.

A Índia exportou mercadorias estimadas em cerca de US$81 bilhões em 2024 para os EUA, incluindo vestuário, produtos farmacêuticos, gemas e joias e produtos petroquímicos, de acordo com dados do governo. As exportações de mercadorias para os EUA constituíram 2% do PIB em 2024.

As exportações totais de mercadorias globalmente foram de US$443 bilhões em 2024.

As tarifas propostas sobre as exportações de alto valor da Índia enfrentam "a erosão da competitividade de preços, deparando-se com uma rivalidade intensificada de países sujeitos a tarifas mais baixas", disseram duas fontes citando a avaliação interna.

O assessor de segurança nacional da Índia, Ajit Doval, está na Rússia em uma visita programada e deve discutir as compras de petróleo russo pela Índia após a pressão de Trump para que o país pare de comprar petróleo bruto russo, de acordo com uma fonte do governo.