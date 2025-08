Ibovespa avança mais de 1% na abertura com foco em noticiário corporativo

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava mais de 1% nos primeiros negócios desta quarta-feira, com o noticiário corporativo sob os holofotes, incluindo resultado sólido do Itaú Unibanco no segundo trimestre e o presidente-executivo do banco reiterando perspectiva de dividendo adicional para o ano.

Por volta de 10h20, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 1,08%, a 134.588,56 pontos, com RD Saúde também em destaque, com salto de mais de 12% após balanço, assim como Usiminas, que avançava 7% após nova venda de ações da empresa pela CSN.

(Por Paula Arend Laier)