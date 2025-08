Governo Trump corta fundo bilionário para vacinas de doenças respiratórias

O Governo Trump anunciou ontem que vai cancelar o financiamento de US$ 500 milhões (equivalente a R$ 2,7 bilhões) em estudos para desenvolver vacinas contra vírus respiratórios, como o da gripe e o da covid-19.

O que aconteceu

Estudos suspensos produziam vacina baseadas em RNA mensageiro, consideradas "problemáticas" pelo secretário Robert Kennedy Jr. Entre os 22 estudos que serão paralisados estão a produção de uma vacina contra a gripe aviária da Moderna e pedidos prévios de licitações dos gigantes farmacêuticos Pfizer e Sanofi. Não há evidências científicas de que as acusações de Kennedy Jr, estejam corretas.

Medida é perigosa e prejudica as chances do país de conter novas ameaças no futuro, diz especialista. Ao jornal The New York Times, o ex-chefe do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico dos EUA, Rick Bright, afirmou que não financiar os estudos é uma forma de "enfraquecer a linha de frente contra patógenos" no país.

Alguns projetos de vacinas que estão em fase avançada não terão financiamento cortado. Segundo o secretário, essa escolha foi feita para preservar o investimento anterior feito pelos contribuintes.

Secretário de Trump, que tem histórico de falas contra imunização, disse que dinheiro será investido em outras tecnologias. Segundo ele, serão priorizadas vacinas que "são mais seguras e abrangentes que mantenham sua eficácia mesmo com as mutações do vírus".

Vacinas salvaram vidas e renderam prêmios

Vacinas mRNA salvaram vidas durante a pandemia e renderam Nobel de medicina aos seus criadores. Os pioneiros dessa tecnologia, Katalin Karikó e Drew Weissman, receberam o prêmio em 2023 por sua contribuição ao "ritmo sem precedentes de desenvolvimento de vacinas durante uma das maiores ameaças à saúde humana na era moderna". Entenda melhor como elas funcionam abaixo.

Medida faz parte de uma série de decisões que colocam imunização em questionamento no país. Além de suspender o financiamento dos estudos, o departamento de Kennedy retirou a recomendação de vacinas de covid para mulheres grávidas e crianças saudáveis em maio e, no mês seguinte, demitiu todo o comitê de 17 conselheiros de vacinação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país.

Vacina mRNA funcionam através de produção de "simulacros"; Diferentemente das vacinas tradicionais, que frequentemente utilizam formas enfraquecidas ou inativadas do vírus ou bactéria-alvo, as vacinas de mRNA introduzem instruções genéticas nas células de quem a recebe, levando-as a produzir um simulacro inofensivo da doença e treinando o sistema imunológico para combater a doença real.

*Com informações da AFP