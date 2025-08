Governo nega aumento de insegurança no trânsito com possível fim de aulas em autoescolas

O governo federal estuda acabar com a obrigatoriedade de aulas em Centros de Formação de Condutores (CFCs) para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida é defendida pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, como forma de reduzir custos e ampliar o acesso ao documento. Pelos cálculos da pasta, cerca de 20 milhões de motoristas do País dirigem sem a CNH. Especialistas criticam a iniciativa, alegando riscos para a segurança no trânsito.

Em entrevista à Rádio Eldorado, nesta quarta-feira, 6, o secretário nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adrualdo Catão, disse que o assunto ainda está em fase de discussão interna, mas negou que a adoção da medida possa representar um aumento na insegurança. Catão ressaltou que a proposta não impede que o aluno escolha ter aulas práticas numa autoescola. "O nosso sistema de formação de condutores é muito restritivo, longo e caro", afirmou o secretário.

Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, criticou a proposta. "Países com melhores indicadores de segurança viária têm processos rígidos e formais de formação, muito mais próximos de um modelo educacional do que de simples treinamento", afirmou à Rádio Eldorado na terça-feira, 5.