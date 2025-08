Glencore sofre prejuízo inesperado no 1º semestre

A Glencore registrou prejuízo líquido de US$ 655 milhões no primeiro semestre de 2025, maior do que a perda de US$ 233 milhões apurada em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 6. O resultado, afetado por baixas contábeis de US$ 900 milhões, contrariou a expectativa de analistas, de lucro de US$ 337 milhões, de acordo com levantamento da Visible Alpha.

O Ebitda ajustado da mineradora anglo-suíça caiu 14% na mesma comparação, a US$ 5,43 bilhões, vindo abaixo do consenso do mercado, de US$ 5,56 bilhões.

A receita semestral somou US$ 117,39 bilhões, ligeiramente maior do que a de um ano antes.

A Glencore disse também que planeja manter sua listagem principal em Londres, após concluir que uma eventual mudança para Nova York não beneficiaria seus acionistas.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.