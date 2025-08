Gilmar faz piada com visto revogado nos EUA: 'Não dá para ir a Washington'

Do UOL, em Brasília

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ironizou hoje a revogação de seu visto pelos EUA por conta do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que corre no Supremo.

O que aconteceu

O ministro fez piada durante lançamento de livro em Brasília. A obra, intitulada "Jurisdição Constitucional - Da Liberdade para a Liberdade", conta sobre os desafios da democracia e a história da Constituição, misturada a passagens da vida do ministro.

Decano na Corte, ele disse que podia contar essa história em vários países do mundo, menos nos EUA. "O ministro [Luís Roberto] Barroso falou dos desafios que temos tido. Eu poderia estar contando [essa história] em Roma, em Paris, em Lisboa... Agora não em Washington, né?", afirmou, arrancando risos dos presentes.

Colegas do STF compareceram em peso. Estiveram no evento Barroso, presidente do STF, Edson Fachin, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin. Também foi o ministro aposentado Ricardo Lewandowski, que agora é ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula.

Nós víamos por aí as manifestações. Supremo é o povo. Era uma clara crítica à democracia constitucional. Democracia constitucional envolve limites na democracia constitucional. Não há soberanos. Todos estão submetidos à lei, renomeadamente ao seu órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal.

O ministro Barroso falou dos desafios que temos tido. Eu poderia estar contando [essa história] em Roma, em Paris, em Lisboa... Agora não em Washington, né? Poderíamos estar contando a história de uma débacle da derrota do Estado de Direito, mas contamos sobre a consagração, a vitória, a atuação da jurisdição constitucional no sentido kelsiniano de proteção à democracia.

Gilmar Mendes, ministro do STF

Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe

O presidente dos EUA, Donald Trump, colocou o fim do processo contra Bolsonaro como condição para negociar o tarifaço a produtos brasileiros. A sobretaxa de 50% começou a valer hoje.

O governo federal estima que 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão impactadas pelo tarifaço. Isso representa que um total de US$ 14,5 bilhões em vendas externas de produtos brasileiros para o mercado americano passará a ser taxado em 50%.

Ficarão fora da nova taxação 44,6% dos produtos vendidos para os EUA. A fatia corresponde, segundo a governo, a US$ 18 bilhões, levando em conta as vendas do ano passado. A lista de exceções tem 694 itens, incluindo suco de laranja, madeira e derivados de petróleo. Número está próximo ao que havia sido estimado pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), de 43,4%.

Bolsonaro está em prisão domiciliar. Ele está sendo julgado por tentativa de golpe para permanecer no poder após a derrota na eleição de 2022.