Geórgia condena jornalista por dar tapa em chefe de polícia

Por Felix Light

TBILISI (Reuters) - Um tribunal da Geórgia condenou a jornalista Mzia Amaglobeli a dois anos de prisão por dar um tapa em um chefe de polícia, em um caso visto por ativistas como um símbolo da diminuição das liberdades no país do sul do Cáucaso.

Amaglobeli, fundadora de dois meios de comunicação independentes, foi condenada por um tribunal em Batumi, segunda cidade da Geórgia, por dar um tapa no policial durante um protesto em outubro.

Um vídeo do incidente, publicado pela mídia georgiana, mostra-a envolvida em uma conversa acalorada com o chefe de polícia, Irakli Dgebuadze, antes de lhe dar um leve tapa no rosto.

Defensores da jornalista afirmam que o incidente não foi grave o suficiente para constituir agressão de acordo com a lei da Geórgia.

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova York, chamou a sentença de "ultrajante".

Nesta semana, no tribunal, Amaglobeli chamou as acusações de "maliciosas" e "insultantes", de acordo com a mídia georgiana.

Inesperadamente nesta quarta-feira, o juiz rebaixou a acusação de agressão a policial para uso de violência contra protetor da ordem pública, o que acarreta sentença mais leve.

Antes considerado um dos Estados sucessores da União Soviética mais democráticos após conquistar a independência em 1991, a Geórgia tem passado por agitações durante mais de um ano de protestos contra o partido governista Sonho Georgiano,que, segundo críticos, está conduzindo o país em uma direção autoritária e pró-Rússia.

Aliados de Amaglobeli dizem que seu tratamento contrasta com o fracasso em processar os responsáveis por uma violenta repressão aos manifestantes no ano passado.

Uma declaração conjunta de 24 missões diplomáticas ocidentais, incluindo países da União Europeia, Canadá e Reino Unido, condenou a sentença de Amaglobeli e a "crescente intimidação de jornalistas".

Entre os presentes no tribunal estavam diplomatas da União Europeia e da Alemanha, França e Polônia, além da ex-presidente da Geórgia Salome Zourabichvili, uma crítica do partido governista.

Os georgianos saíram às ruas todas as noites desde novembro para expressar sua oposição à decisão do governo de interromper as negociações de adesão à União Europeia, revertendo um objetivo nacional de longa data no país de 3,7 milhões de habitantes.

Os protestos diminuíram nos últimos meses e a maioria dos líderes proeminentes da oposição do país foi presa por se recusar a comparecer diante de uma comissão parlamentar que eles consideraram fachada para propaganda pró-governo.

(Reportagem de Felix Light)