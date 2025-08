França combate maior incêndio florestal do ano; uma pessoa morreu

Por Manon Cruz e Charlotte Van Campenhout

SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE, França (Reuters) - Os bombeiros do sul da França se esforçavam na quarta-feira para controlar um incêndio florestal de grandes proporções que já varreu uma área maior que Paris, enquanto o fogo se espalhava rapidamente por florestas e vilarejos, forçando moradores e turistas a fugir.

Uma pessoa morreu no vilarejo de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Perpignan, informou a prefeitura de Aude. O incêndio queimou pelo menos 25 casas. Muitas estradas na área estão fechadas.

Até agora, 13.000 hectares foram queimados -- semelhante à área total queimada em toda a França em 2024 e mais do que o dobro da área atingida por incêndios florestais em 2023, disse a ministra do Meio Ambiente, Agnès Pannier-Runacher, no X.

O incêndio foi incrivelmente rápido, não deixando tempo para se preparar, disse a holandesa Renate Koot, que estava de férias em Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse com seu parceiro e teve de fugir.

Em um momento, estávamos ao telefone com nossos filhos ... pensando: "Olha, um incêndio!". No momento seguinte, tivemos que entrar no carro e sair, enquanto orávamos por proteção. Não levamos nada conosco e simplesmente saímos", disse ela. "Estamos bem. Milagrosamente."

"É inacreditável. É uma catástrofe", declarou a espanhola Issa Medina, enquanto o som dos bombeiros ecoava ao fundo. Medina estava com sua família em Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

A prefeitura disse que o incêndio estava progredindo "muito rapidamente" e que cerca de 2.000 bombeiros estavam tentando controlá-lo. Cerca de 2.500 residências na área estavam sem eletricidade, segundo a prefeitura.

Esse é "um desastre de escala sem precedentes", disse o porta-voz dos bombeiros Eric Brocardi à rádio RTL, afirmando que o fogo estava se espalhando a 5,5 km/h.

Os cientistas dizem que os verões mais quentes e secos da região do Mediterrâneo a colocam em alto risco de incêndios florestais. Quando os incêndios começam, a abundância de vegetação seca e os ventos fortes na região podem fazer com que eles se espalhem rapidamente e fiquem fora de controle.

"Com a mudança climática, espera-se que o risco de incêndios florestais aumente durante o verão, mas também se estenda para o outono e a primavera e se espalhe para o sudoeste, o centro e o norte da França", disse Serge Zaka, analista de clima e agricultura.