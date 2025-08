Festas secretas têm open bar para adolescentes de escolas da elite de SP

O som das batidas ecoava no que parecia ser uma concessionária desativada, em uma região isolada da zona sul de São Paulo. Lá dentro, adolescentes circulavam entre dois balcões de bebidas alcoólicas. Não havia fiscalização visível de documentos nem presença clara de adultos responsáveis. A festa, realizada numa quinta-feira de férias escolares, foi organizada de forma sigilosa e divulgada poucas horas antes do início.

Esse é o trecho de um relato colhido pelo UOL, que ouviu três mães sob condição de anonimato. Nas entrevistas, elas contaram como seus filhos — estudantes de colégios tradicionais da capital paulista — passaram a frequentar festas organizadas por comissões de formatura ou grupos de alunos, muitas vezes com venda de convites e promessas de open bar.

As mães têm filhos matriculados nos colégios Santa Marcelina e Poliedro, mas afirmam que alunos do Mackenzie, Fecap e Etapa também participam dos eventos.

Endereço de última hora, estrutura improvisada

Uma das mães, Carla*, 45, que tem o filho matriculado no colégio Santa Marcelina, conta que levou o adolescente de 15 anos e seus amigos até o local da festa mais recente. Ele já tinha participado de um evento do tipo, mas dessa vez a mãe só soube do endereço pouco antes de a festa começar.

Na volta, o jovem reclamou do lugar. "Ele voltou falando que era uma pocilga, parecia uma concessionária velha, desativada", diz Carla. Quando chegou para buscar o filho, às 2h40 da madrugada, ela encontrou adolescentes "todos na rua, do lado de fora, na calçada".

A falta de estrutura chamou atenção. "Não tinha site, não tinha nada. Achei o lugar com pouca estrutura. Só vi adolescentes bem novinhos. Segundo eles [adolescentes], tinha dois barmen e uns seguranças, mas tinha homens adultos organizando", relata a mãe.

Segundo ela, o filho afirmou que a festa era open bar. "Me preocupo muito com o consumo de álcool. Na minha época, tinha coisa do RG falso, mas pelo menos tinha adulto supervisionando", diz.

Carla diz que prefere não proibir seu filho de ir, mas eles têm um combinado: "Permito que ele vá, mas combinamos que ele não pode beber nesses eventos".

Entre as preocupações da mãe também está a falta de segurança dos eventos. "Ele foi em uma no começo do ano que era um espaço alugado, tinha segurança, bombeiros, mas depois dessa última, onde tudo parecia muito improvisado, fiquei com medo. Esses lugares não têm alvará, me preocupa acontecer alguma emergência", diz.

Venda de ingressos

De acordo com os relatos, a maioria dessas festas é organizada por comissões de formatura do terceiro ano do ensino médio ou por grupos de alunos que repassam os ingressos por canais informais.

"Nem meu filho sabe bem dizer. Eles dizem que a comissão de formatura compra os convites de alguém que organiza e vende os ingressos para alguns grupos", afirma Carla.

Letícia* é a mãe de outro jovem que estudou no Colégio Fecap e hoje está no primeiro ano da faculdade. Ela relembra o episódio de uma festa durante o ensino médio do filho, logo após a pandemia, que a deixou em alerta.

"Ele estava no primeiro ano do ensino médio. Eu só deixava ir se soubesse o nome da mãe do amigo, onde ia ser, mas essas festas eram sempre em cima da hora, sem endereço, e ele falava que tinha sido 'colocado na lista'", diz Letícia.

Em uma das poucas ocasiões em que deixou o filho ir, ela o levou pessoalmente até o local: uma mansão no Morumbi. "Achei estranho, coloquei o endereço no Google e vi que era um Airbnb. Na hora de buscar, uma da manhã, só tinha adolescente bêbado no jardim, menina andando sozinha na rua para pegar Uber. Era uma rua sem saída, ali perto da marginal. Um lugar perigoso", lembra Letícia.

Ela diz que o filho achava que era uma festa de 15 anos, mas não havia comida, apenas venda de bebida alcoólica.

"Depois ele falou que uma pessoa que parecia ser a mãe da aniversariante botava os bêbados para fora para não estragarem a casa. Era isso: um adulto mais preocupado com o imóvel do que com os jovens. Depois pesquisei e na verdade descobri que era um adulto contratado apenas para cuidar do imóvel", diz Letícia.

Algumas festas são divulgadas apenas em grupos fechados. A comunicação é feita entre adolescentes, e o acesso é restrito a quem conhece alguém da comissão. "Se o adolescente conhece alguém da comissão, eles liberam a entrada sem checar documento", afirma Letícia.

Os preços dos convites variam. Letícia conta que mães de alunos do Etapa relataram a ela festas com ingressos entre R$ 200 e R$ 400.

Festa com nome de remédio para disfunção erétil

Monise* intermediou o contato com sua filha, Marla*, 15, aluna do colégio Mackenzie. Segundo a adolescente, algumas dessas festas são mais estruturadas, outras menos.

"As mais estruturadas acontecem em espaços que funcionam por locação. Nesses lugares, em teoria, existe a verificação de RG para entrada em open bar ou compra e venda de bebida, mas essa regra pode ser burlada caso o adolescente conheça alguém da comissão de formatura, que libera a passagem sem essa verificação", explica Marla.

Segundo a jovem, as menos estruturadas ocorrem nas casas de alguns dos alunos. "Tem venda normal de ingressos, mas é em alguma casa. Nesse caso, tem bem menos regras, por exemplo, sem conferência de RG", diz.

Marla conta que é normal o trânsito de alunos de escola diferentes, e algumas festas são famosas entre os jovens —como o caso da "Santadala", realizada por alunos do Santa Marcelina e que faz referência ao tadalafila, indicado para disfunção erétil, e a "PoliHell", organizada por alunos do Colégio Poliedro.

"Ela nunca foi a essas festas, mas seus amigos contam, chegam a ligar bêbados para ela durante a festa", conta Monise.

Riscos físicos e legais

Os riscos do consumo precoce de álcool são amplos, segundo especialistas. "O álcool afeta diretamente o cérebro em desenvolvimento, prejudicando memória, atenção e controle emocional", explica o médico José Marcelo Natividade, especialista em endocrinologia e metabologia do HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP). "Não há quantidade segura de álcool para menores de 18 anos", diz.

Do ponto de vista legal, os organizadores podem ser responsabilizados. Segundo a professora de direito criminal Renata Furbino, "se o pai dolosamente nada faz e assume o risco desse adolescente fazer a ingesta dessa bebida alcoólica, ele pode incorrer nas práticas do artigo 243 do Código Penal, que consiste no abandonando do adolescente em um local onde sua identidade será questionada". A pena prevista é de um a cinco anos de reclusão e multa.

O mesmo vale para organizadores e fornecedores da bebida. Se forem adolescentes, o ato é classificado como infração, passível de medidas socioeducativas.

O que dizem os colégios

O Colégio Santa Marcelina informou que as festas organizadas por alunos ou famílias são independentes da escola e que a instituição mantém diálogo com os pais sobre segurança e bem-estar.

O Poliedro, por sua vez, afirmou que não promove nem participa de eventos fora da escola e que proíbe a divulgação de festas com fins de arrecadação no ambiente escolar. O Colégio Etapa, o Mackenzie e a Fecap não responderam até a publicação desta reportagem.

Notas completas dos colégios:

Santa Marcelina de São Paulo

"As celebrações de formatura dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio no Colégio Santa Marcelina de São Paulo incluem tradicionalmente a missa e a cerimônia de colação de grau. Esses momentos são preparados com o apoio da equipe pedagógica, realizados em ambientes institucionais e inseridos no contexto de aprendizado que orienta o percurso dos estudantes ao longo da vida escolar.

Além dessas celebrações, é comum que famílias e grupos de estudantes optem por promover eventos comemorativos externos, organizados com apoio de empresas especializadas. Esses encontros acontecem de maneira autônoma, sem vínculo ou participação do Colégio.

O Santa Marcelina mantém uma relação próxima com as famílias, o que favorece a troca sobre diversos temas da vida juvenil. Questões relacionadas a bem-estar, segurança e escolhas conscientes fazem parte das conversas e ações formativas que permeiam o cotidiano escolar. Sendo assim, o cuidado com cada um e o diálogo com os responsáveis seguem sempre como prioridade da instituição".

Poliedro-SP

"A escola se preocupa com o bem-estar e a segurança de todos os alunos, dentro e fora do ambiente escolar. A adolescência é uma fase de descobertas, e o diálogo constante entre escola, famílias e estudantes é essencial para que escolhas conscientes e responsáveis sejam feitas. Temos conhecimento, por relatos de famílias e estudantes, de que alguns grupos organizam festas fora do ambiente escolar, inclusive com objetivo de arrecadar fundos para eventos como a festa de formatura. Esses eventos, assim como a própria festa de formatura, não são organizados pela escola nem integram sua programação institucional. A única cerimônia oficial promovida pela escola é a colação de grau, oferecida gratuitamente a todos os formandos.

Desde a reunião de início do ano letivo, as famílias são informadas de que esses eventos externos não têm qualquer vínculo com a escola. Inclusive, em respeito à nossa conduta institucional, festas com fins de arrecadação não são divulgadas dentro do colégio e não é permitida a venda de ingressos.

Reforçamos, ao longo do ano, ações educativas que envolvem temas como ética, saúde e responsabilidade, dentro do nosso programa de orientação educacional. Em situações mais sensíveis, convocamos os responsáveis para conversas individuais e acolhimento.

Valorizamos a proximidade com as famílias e mantemos canais abertos de comunicação, pois acreditamos que o cuidado com os jovens é uma responsabilidade compartilhada. Seguimos comprometidos com a formação integral dos nossos alunos, promovendo um ambiente seguro e saudável em todas as dimensões da vida escolar".

*Nomes alterados a pedido dos entrevistados