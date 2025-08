GloboNews não entrevistou deputado do PL com esparadrapo no rosto

Do UOL, no Rio

Não é verdadeiro um vídeo que circula nas redes sociais de um deputado com os olhos, ouvidos e boca tapados por esparadrapo dando entrevista para a GloboNews.

O vídeo mostra um microfone com a logo da TV Globo e do g1, mas foi gerado por inteligência artificial.

O que diz o post

Um vídeo gerado por IA é compartilhado com a seguinte legenda: "deputados fazem grave denúncia à GloboNews". No conteúdo, aparece um homem com os olhos, boca e ouvido tapados por esparadrapo. Ele balbucia para um microfone com a logo da TV Globo e do g1.

Por que é falso

O conteúdo tem uma marca d'água que indica que foi gerado por IA. Algumas publicações cortam e omitem a assinatura, mas o post original exibe a marca d'água da Veo, a IA generativa do Google. Além disso, o conteúdo foi publicado por um perfil de memes.

GloboNews desmentiu entrevista. A jornalista Aline Midlej informou na edição de ontem do Jornal das Dez que o vídeo é falso. Confira abaixo:

Na esteira dos protestos de parlamentares contra a prisão domiciliar de Bolsonaro, começou a circular nas redes sociais um vídeo que mostra uma suposta entrevista de um dos deputados, com olhos, boca e ouvidos cobertos por esparadrapos, para a GloboNews. Mas esse vídeo é fake. As? pic.twitter.com/5VTOC39mts -- GloboNews (@GloboNews) August 6, 2025

Deputado fez protesto tampando olhos, ouvido e boca, mas não houve entrevista. O deputado federal José Medeiros (PL-MT) protestou na Câmara contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele publicou uma foto em que aparece com o rosto coberto de esparadrapos nas redes sociais. Veja:

Estamos em obstrução, o congresso brasileiro precisa dar respostas aos brasileiros, não dá para continuar contribuindo para esse teatro dos horrores. pic.twitter.com/phGexQo02o -- José Medeiros (@JoseMedeirosMT) August 5, 2025

Parlamentares bolsonaristas protestaram no Congresso. Ontem, deputados e senadores de oposição protestaram em defesa de Bolsonaro. Eles ocuparam as cadeiras da Mesa Diretora do Plenário, e com esparadrapos na boca, não deixaram que a sessão fosse aberta. Veja abaixo:

Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro na última segunda-feira. Segundo o ministro, o ex-presidente descumpriu as restrições impostas em medidas cautelares desde que passou a usar tornozeleira eletrônica. No final de semana, Bolsonaro participou por videochamada de manifestações em apoio a ele. Nikolas Ferreira ligou para o ex-presidente durante o ato na Avenida Paulista, em São Paulo. Michelle Bolsonaro também o fez, no Pará (aqui). E Flávio Bolsonaro exibiu um áudio do pai no Rio de Janeiro. Para Moraes, a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira eletrônica e a aparição pelo celular em manifestações afrontaram a decisão do STF.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news