Exportação de etanol dos EUA em junho cai 6% ante maio

São Paulo, 6 - Os Estados Unidos exportaram 173,7 milhões de galões (657,46 milhões de litros) de etanol em junho, queda de 6% ante maio, informou a Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês).O Canadá foi novamente o principal destino do etanol norte-americano, com 64,9 milhões de galões (245,65 milhões de litros), aumento de 6% ante maio. Os embarques para a Índia cresceram 158%, para 24,2 milhões de galões (91,60 milhões de litros). As exportações para a União Europeia diminuíram 36%, para 20,3 milhões de galões (76,84 milhões de litros).No acumulado do ano, as exportações norte-americanas somam 1,06 bilhão de galões (4,01 bilhões de litros), aumento de 13% na comparação anual.Em junho, os EUA importaram 21,696 mil galões (82,12 mil litros) de etanol do Canadá. Nos seis meses do ano, as importações norte-americanas totalizam 3,4 milhões de galões (12,87 milhões de litros).