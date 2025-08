Exército diz que foram registradas vítimas em incidente com atirador ativo em Fort Stewart, no Estado da Geórgia

(Reuters) - Foram registradas vítimas em um incidente com um atirador ativo na instalação do Exército dos EUA Fort Stewart, no Estado da Geórgia, informou o Fort Stewart em um post no Facebook nesta quarta-feira.

"A instalação foi fechada às 11h04 (horário local) e a polícia está no local", disse, acrescentando que o incidente ocorria na área da 2ª Equipe de Combate da Brigada Blindada.

Não havia mais informações disponíveis de imediato, inclusive sobre o número de vítimas e sua gravidade.

(Reportagem de Phil Stewart e Idrees Ali)