EXCLUSIVO-Sinais perdidos, acordo perdido: como as negociações comerciais entre Índia e EUA fracassaram

Por Manoj Kumar e Trevor Hunnicutt e Aftab Ahmed

NOVA DÉLHI/WASHINGTON (Reuters) - Após cinco rodadas de negociações comerciais, as autoridades indianas estavam tão confiantes em garantir um acordo favorável com os Estados Unidos que até sinalizaram para a mídia que as tarifas poderiam ser limitadas a 15%.

As autoridades indianas esperavam que o próprio presidente dos EUA, Donald Trump, anunciasse o acordo semanas antes do prazo final de 1º de agosto. O anúncio nunca foi feito.

Nova Délhi agora se depara com a surpreendente imposição de uma tarifa de 25% sobre os produtos indianos a partir de sexta-feira, juntamente com penalidades não especificadas sobre as importações de petróleo da Rússia, enquanto Trump fechou acordos maiores com o Japão e a UE, e até mesmo ofereceu melhores condições ao arquirrival Paquistão.

Entrevistas com quatro funcionários do governo indiano e dois funcionários do governo dos EUA revelaram detalhes não divulgados anteriormente sobre o acordo proposto e um relato exclusivo de como as negociações entraram em colapso, apesar dos acordos técnicos sobre a maioria das questões.

As autoridades de ambos os lados disseram que uma mistura de erros de avaliação política, sinais perdidos e amargura impediu o acordo entre a maior e a quinta maior economia do mundo, cujo comércio bilateral vale mais de US$190 bilhões.

A Casa Branca, o escritório do Representante de Comércio dos EUA e o Gabinete do primeiro-ministro da Índia, juntamente com os ministérios das Relações Exteriores e do Comércio, não responderam aos pedidos de comentários enviados por e-mail.

A Índia acreditava que, após as visitas do ministro do Comércio indiano, Piyush Goyal, a Washington, e do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, a Nova Délhi, havia feito uma série de concessões que fechariam o acordo.

Nova Délhi estava oferecendo tarifas zero sobre produtos industriais que representavam cerca de 40% das exportações dos EUA para a Índia, disseram à Reuters duas autoridades do governo indiano.

Apesar da pressão doméstica, a Índia também reduziria gradualmente as tarifas sobre carros e álcool dos EUA com cotas e aceitaria a principal demanda de Washington de maiores importações de energia e defesa dos EUA, disseram as autoridades.

"A maioria das diferenças foi resolvida após a quinta rodada em Washington, aumentando as esperanças de um avanço", disse uma das autoridades, acrescentando que os negociadores acreditavam que os EUA acomodariam a relutância da Índia em relação às importações agrícolas e produtos lácteos isentos de impostos dos EUA.

Foi um erro de cálculo. Trump viu a questão de forma diferente e queria mais concessões.

"Houve muito progresso em várias frentes nas negociações com a Índia, mas nunca chegamos a um acordo com o qual nos sentíssemos bem", disse uma autoridade da Casa Branca.

"Nunca chegamos a um acordo completo -- um acordo que estávamos buscando."

EXCESSO DE CONFIANÇA E ERRO DE CÁLCULO

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que visitou Washington em fevereiro, concordou em buscar um acordo até o outono de 2025 (no Hemisfério Norte) e mais do que dobrar o comércio bilateral para US$500 bilhões até 2030.

Para preencher a lacuna de US$47 bilhões no comércio de mercadorias, a Índia se comprometeu a comprar até US$25 bilhões em energia dos EUA e aumentar as importações de defesa.

No entanto, as autoridades agora admitem que a Índia ficou excessivamente confiante depois que Trump falou sobre um "grande" acordo iminente, interpretando-o como um sinal de que um acordo favorável estava em andamento. Nova Délhi, então, endureceu sua posição, especialmente em relação à agricultura e aos laticínios, duas áreas altamente sensíveis para o governo indiano.

"Somos uma das economias que mais crescem, e os EUA não podem ignorar um mercado de 1,4 bilhão de pessoas", disse uma autoridade indiana envolvida nas negociações em meados de julho.

Os negociadores chegaram a pressionar por um alívio da tarifa média de 10% dos EUA anunciada em abril, além de uma reversão das tarifas sobre aço, alumínio e automóveis.

Posteriormente, a Índia reduziu suas expectativas depois que os EUA assinaram acordos comerciais com parceiros importantes, incluindo o Japão e a União Europeia, na esperança de garantir uma tarifa semelhante de 15% com menos concessões.

Isso era inaceitável para a Casa Branca. "Trump queria um anúncio que chamasse a atenção, com acesso mais amplo ao mercado, investimentos e grandes compras", disse uma fonte de Washington familiarizada com as negociações.

Uma autoridade indiana reconheceu que Nova Délhi não estava pronta para igualar o que os outros ofereceram.

A Coreia do Sul, por exemplo, fechou um acordo pouco antes do prazo de 1º de agosto de Trump, garantindo uma taxa de 15% em vez de 25% ao oferecer US$350 bilhões em investimentos, maiores importações de energia e concessões sobre arroz e carne bovina.

FALHA NA COMUNICAÇÃO

"Em um determinado momento, os dois lados estavam muito próximos de assinar o acordo", disse Mark Linscott, ex-representante comercial dos EUA que agora trabalha para um grupo de lobby que está próximo das discussões entre as duas nações.

"O componente que faltava era uma linha direta de comunicação entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Modi."

Um funcionário da Casa Branca contestou veementemente essa afirmação, observando que outros acordos foram resolvidos sem essa intervenção.

Uma autoridade do governo indiano envolvida nas conversações disse que Modi não poderia ter telefonado, temendo uma conversa unilateral com Trump que poderia colocá-lo em xeque.

No entanto, as outras três autoridades indianas disseram que os repetidos comentários de Trump sobre a mediação do conflito entre a Índia e o Paquistão prejudicaram ainda mais as negociações e contribuíram para que Modi não fizesse uma ligação final.

"Os comentários de Trump sobre o Paquistão não foram bem aceitos", disse um deles. "Idealmente, a Índia deveria ter reconhecido o papel dos EUA, deixando claro que a decisão final era nossa."

Uma autoridade graduada do governo indiano atribuiu o colapso à falta de discernimento, dizendo que os principais assessores indianos conduziram mal o processo.

"Faltou-nos o apoio diplomático necessário depois que os EUA fecharam acordos melhores com o Vietnã, a Indonésia, o Japão e a UE", disse a autoridade.

"Estamos agora em uma crise que poderia ter sido evitada."

Trump disse na terça-feira que aumentaria a tarifa sobre as importações da Índia da taxa atual de 25% "muito substancialmente" nas próximas 24 horas e alegou que as compras de petróleo russo por Nova Délhi estavam "alimentando a guerra" na Ucrânia.

PRÓXIMOS PASSOS

As conversações estão em andamento, com uma delegação dos EUA sendo esperada em Délhi no final deste mês, e as autoridades do governo indiano ainda acreditam que o acordo pode ser recuperado a partir daqui.

"Ainda é possível", disse um funcionário da Casa Branca.

O governo indiano está reexaminando as áreas dos setores agrícola e de laticínios em que podem ser feitas concessões, disse a quarta autoridade. Com relação ao petróleo russo, a Índia poderia reduzir algumas compras em favor dos suprimentos dos EUA se o preço for igualado.

"Isso provavelmente exigirá uma comunicação direta entre o primeiro-ministro e o presidente", disse Linscott.

"Pegue o telefone. No momento, estamos em uma situação de perder ou perder. Mas há um potencial real para um acordo comercial em que todos saem ganhando."

(Reportagem de Manoj Kumar, Aftab Ahmed, Shivam Patel, Sarita Chaganti Singh, em Nova Délhi, e Trevor Hunnicutt, em Washington)