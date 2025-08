Eternit eleva lucro líquido a R$30,6 mi no 2º tri

(Reuters) - A Eternit anunciou na noite de terça-feira lucro líquido de R$30,6 milhões no segundo trimestre em comparação com lucro de R$11,7 milhões no mesmo período um ano antes, conforme balanço publicado ao mercado.

De acordo com a empresa, o crescimento foi apoiado por melhor performance operacional, resultando no incremento da margem bruta média, que alcançou 25,7% ante 21,8%.

A receita líquida do grupo cresceu 1,5% a R$280,1 milhões.

A empresa disse que não observou efeitos diretos das tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas afirmou que o setor de construção pode ser impactado tanto por essa decisão como pelo cenário de inflação.

"Embora o setor de materiais de construção tenha registrado crescimento no primeiro semestre de 2025, fatores como a inflação elevada, o aumento do endividamento das famílias, a confiança do consumidor ainda em patamar moderado e o cenário internacional, criam um ambiente desafiador para o setor", acrescentou.

