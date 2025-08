Testamos nova escova da Tangle Teezer: 'ideal para quem sofre com queda'

As escovas de cabelo da Tangle Teezer são famosas por prometerem desembaraçar os fios sem quebrá-los. Tenho algumas da marca em casa, mas um modelo mais recente me surpreendeu: Ultimate Detangler Extra Gentle, lançada no mês passado.

Não imaginei que perceberia tanta diferença. Mas foi até impactante. Fiquei muito impressionada logo na primeira escovação —até pedi para uma amiga testar, só para ter certeza de que não era impressão minha. Mas a diferença entre esse modelo e os anteriores é realmente significativa.

Estudos realizados com 219 mulheres nos Estados Unidos e no Reino Unido, ao longo de duas semanas, mostraram que 77% notaram menos queda de cabelo. Entre as participantes, 87% também consideraram a escova mais suave com os fios e o couro cabeludo.

O que gostamos

Queda de cabelo com a escova tradicional após o banho. Queda com a extra gentle Imagem: Rafaela Polo/UOL

Menor queda de cabelo. Quase não sobraram fios na escova após o uso. Costumo perder bastante cabelo, tanto nas escovações do dia a dia quanto após a lavagem, quando a queda costuma ser ainda maior. Testei em ambas as situações e o resultado foi surpreendente: a perda foi mínima.

Na imagem, usei a escova rosa, também do modelo Ultimate Detangler, em um lado do cabelo após a lavagem. No outro lado, utilizei a versão Extra Gentle, que promete menos queda. Dá para notar que a diferença foi grande.

Mais delicada com o couro cabeludo. Essa versão tem menos cerdas, mais espaçadas. Ainda assim, desembaraça com eficiência e sem puxar os fios. Você não sente enroscar ou repuxar.

Visual suave. A marca oferece modelos em diversas cores. Gostei especialmente das versões em tons pastéis da linha delicada — elas transmitem a suavidade que o produto entrega aos fios. Há opções em verde e amarelo.

Ponto de atenção

Preço. Apesar de cumprir o que promete, o valor da escova é salgado. Cada unidade custa cerca de R$ 160, o que pode pesar no orçamento.

Para quem indico

Essa escova é ideal para quem sofre com queda acentuada e quer proteger os fios e o couro cabeludo, especialmente durante tratamentos específicos.

