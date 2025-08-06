Topo

Notícias

Eletrobras tem lucro ajustado de R$1,5 bi no 2° tri, anuncia R$4 bi em dividendos

06/08/2025 21h38

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras reportou lucro líquido ajustado de R$1,47 bilhão no segundo trimestre, 43,3% superior ao lucro ajustado registrado no mesmo período do ano passado, conforme relatório de resultados divulgado nesta quarta-feira.

Sem ajustes, a Eletrobras apurou prejuízo líquido de R$1,33 bilhão no trimestre encerrado em junho, revertendo lucro de R$1,74 bilhão de um ano antes.

O Ebitda ajustado regulatório da companhia totalizou R$5,5 bilhões no mesmo período, decréscimo de 8,6% em base anual, enquanto a receita operacional líquida regulatória ficou praticamente estável (-0,3%) em R$9,59 bilhões.

Em paralelo, a empresa também disse em fato relevante que seu conselho de administração aprovou a distribuição de R$4 bilhões aos acionistas na forma de dividendos intermediários.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Mboko elimina Rybakina e vai à final do WTA 1000 de Montreal

Tribunal do caso Maradona rejeita pedido da defesa para retirada de dois juízes

Agente do alto escalão dos EUA ameaça 'aliados de Moraes'

Deputada entra com filha de 4 meses no Plenário antes da desocupação da Mesa Diretora

Apple promete investimento adicional de US$ 100 bi nos EUA

Falso entregador assalta casal que passeava com bebê em Pinheiros

Amante disse à polícia que aluna trans da Unesp foi morta pelo namorado

China fala em trabalhar com o Brasil para 'compensar incertezas externas'

Gilmar Mendes ironiza cancelamento de visto dos EUA

Alcolumbre pedirá para STF reavaliar medidas cautelares contra Marcos do Val

Soldado dos EUA é preso por tentar compartilhar informações sobre tanques com a Rússia