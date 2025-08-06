Eletrobras tem lucro ajustado de R$1,5 bi no 2° tri, anuncia R$4 bi em dividendos

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras reportou lucro líquido ajustado de R$1,47 bilhão no segundo trimestre, 43,3% superior ao lucro ajustado registrado no mesmo período do ano passado, conforme relatório de resultados divulgado nesta quarta-feira.

Sem ajustes, a Eletrobras apurou prejuízo líquido de R$1,33 bilhão no trimestre encerrado em junho, revertendo lucro de R$1,74 bilhão de um ano antes.

O Ebitda ajustado regulatório da companhia totalizou R$5,5 bilhões no mesmo período, decréscimo de 8,6% em base anual, enquanto a receita operacional líquida regulatória ficou praticamente estável (-0,3%) em R$9,59 bilhões.

Em paralelo, a empresa também disse em fato relevante que seu conselho de administração aprovou a distribuição de R$4 bilhões aos acionistas na forma de dividendos intermediários.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)