Deputado do PT aciona conselho tutelar por bebê levado ao plenário

O deputado federal Reimont (PT-RJ) anunciou que acionou o Conselho Tutelar após a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) levar a filha de 4 meses para a ocupação do plenário da Câmara, organizada pela oposição.

O que aconteceu

Reimont é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. No ofício que ele diz ter encaminhado ao Conselho Tutelar, publicado nas redes sociais, ele afirma que o episódio "pode configurar situação de exposição indevida de uma criança a risco."

Parlamentar citou o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). "Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional, circunstâncias que contrariam o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente no que diz respeito à proteção integral da criança", diz.

Oposição "ocupou" mesa diretora da Câmara em protesto. Movimento dos deputados visa que PL da Anistia seja pautado pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), o que não aconteceu até o momento — apesar da proposta ter recebido cerca de 300 assinaturas para tramitar em regime de urgência.

Deputada levou filha de quatro meses para a "ocupação" da mesa diretora. Julia Zanatta (PL-SC) chegou ao plenário pouco antes de 20h30 com Olívia, sua filha recém-nascida.

Nas redes sociais, ela admitiu que usou a criança como escudo. "Os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança (nenhum abortista jamais esteve) eles querem é inviabilizar o exercício profissional de uma mulher usando SIM uma criança como escudo", escreveu.

Motta contrariou a oposição ao marcar sessão para hoje. Os deputados permaneceram na mesa diretora mesmo após o início da sessão.