Democratas do Texas que boicotaram projeto de Trump sofrem ameaça de bomba

Deputados democratas que deixaram o Texas, nos EUA, contra um projeto republicano para redistribuir os distritos congressistas do estado foram evacuados hoje de um hotel em Illinois após uma ameaça de bomba.

O que aconteceu

Nenhum artefato explosivo foi encontrado no estabelecimento, em St. Charles, segundo a CBS News. A evacuação aconteceu pela manhã.

Ao todo, 400 pessoas foram evacuadas. "Após a liberação das autoridades, todos os hóspedes e funcionários retornaram em segurança ao local", informou a polícia.

Ameaças de violência serão investigadas, diz governador. "Ameaças de violência serão investigadas e os responsáveis serão responsabilizados. Eu instruí a polícia de St. Charles a garantir a manutenção da segurança pública", escreveu o democrata JB Pritzker no X.

Podcaster de direita divulgou localização exata do hotel. Segundo o governador, esse apresentador gravou um vídeo direto do hotel, publicou e inseriu um mapa para indicar a localidade.

É um pouco assustador, diz deputado democrata. "É um pouco assustador porque você nunca sabe se é confiável ou não [a ameaça de bomba], mas posso dizer que a polícia chegou ao local rapidamente", afirmou Ramon Romero Jr à CBS News Chicago.

Distritos do Texas

Democratas do Legislativo do Texas deixaram o estado para evitar o quórum necessário para votar o plano de redistritamento. O objetivo do projeto, apoiado pelo presidente Donald Trump, é redesenhar as linhas distritais na esperança de mudar algumas cadeiras atualmente ocupadas pelos democratas.

Governador do Texas ordena prisão dos democratas. "Para garantir a conformidade, ordenei que o Departamento de Segurança Pública do Texas localize, prenda e devolva à Câmara qualquer membro que tenha abandonado seu dever para com os texanos", disse o republicano Greg Abbott na segunda-feira. Porém, as ordens só se aplicam dentro do estado, e a quebra de quórum não é crime.

Os Estados são obrigados a fazer o redistritamento a cada 10 anos, mas o mapa atual do Texas foi aprovado há quatro anos. Embora o redistritamento no meio do ciclo ocorra ocasionalmente, ele geralmente é motivado por uma mudança no poder do legislativo.

*com informações da Reuters