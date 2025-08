CSN vende novo lote de ações da Usiminas e fica com participação de 4,99%

SÃO PAULO (Reuters) - A CSN anunciou nesta quarta-feira que vendeu novo lote de ações da Usiminas, reduzindo sua participação na rival para 4,99% e se adequando a ordens do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A companhia comandada por Benjamin Steinbruch afirmou que vendeu 36.235.837 ações ordinárias e 472.200 ações preferenciais da Usiminas para o Vera Cruz Fundo de Investimentos Financeiro Multimercado Crédito Privado.

A transação foi realizada na terça-feira ao preço de fechamento dos papéis na segunda-feira.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que o Tribunal do Cade tem sessão marcada com previsão de julgamento de caso envolvendo as duas companhias.

(Por Alberto Alerigi Jr., edição Michael Susin)