Cotista perde vaga em medicina por não ser reconhecida como parda

Estudante de medicina aprovada pela Lei de Cotas perdeu vaga no curso de medicina da UFF (Universidade Federal Fluminense) por não ser considerada parda por banca avaliadora.

O que aconteceu

Samille Ornelas, de 31 anos, foi aprovada pelo Sisu na modalidade de cotas para pretos e pardos, em 2024. Na inscrição, estudante fez um vídeo, conforme exige o edital, para confirmar a autodeclaração.

Comitê de heteroidentificação da UFF considerou Samille "inapta" à vaga de cotista por não reunir "as características fenotípicas" necessárias. A banca avalia características físicas dos candidatos, não importando se eles têm ou não ascendência preta ou parda, mas sim como são "lidos" pela sociedade.

Foto antiga de Samille na escola Imagem: Arquivo pessoal

Aluna recorreu da decisão na própria universidade. Ela enviou mais imagens e alegou que se formou em biomedicina pelo Prouni, também como cotista. Porém, teve recurso negado.

Samille entrou na Justiça. A estudante teve que aguardar um ano por uma decisão liminar, que saiu em janeiro deste ano e ordenou que a UFF aceitasse sua matrícula. Ela, então, iniciou as aulas no 1º semestre de 2025.

Reviravolta voltou a tirar estudante da sala de aula

Próximo do fim do semestre, Samille teve acesso bloqueado pela universidade. Em vídeo no TikTok, ela contou que foi surpreendida ao ser barrada de entrar no refeitório o campus.

Simplesmente me apagaram do sistema. Não tinha nenhum dado meu, apagaram a minha grade, a minha matrícula, apagaram tudo. Deixaram apenas a minha declaração de matrícula dizendo que havia sido cancelada por causa de uma liminar cassada.

Samille Ornelas, estudante de medicina da UFF

Desembargador destacou na decisão que recurso na própria universidade é "última instância da avaliação". "Não há qualquer situação que mereça ou possibilite que o Judiciário vista a roupa da comissão avaliadora de autodeclaração e adote novos critérios próprios", escreveu o juiz.

Universidade alega que caso foi avaliado por comissões capacitadas

Candidata foi considerada inapta por duas comissões independentes e distintas, segundo a UFF. Em nota ao UOL, a instituição de ensino explicou que o grupo de avaliadores é composto por servidores e estudantes "capacitados para atuar nas avaliações, com formação específica em letramento racial".

Universidade afirmou que cumpre decisões judiciais. Disse ainda acreditar "firmemente na relevância das políticas de reserva de vagas para ingresso no ensino superior e tem atuado de forma contínua em sua implementação e aperfeiçoamento".

Aluna voltou a estudar para prestar o Enem novamente

Samille Ornelas quando criança Imagem: Arquivo pessoal

Samille contou ao UOL que não desistiu de estudar medicina. Enquanto aguarda o recurso, ela voltou a estudar para o Enem. Quando questionada se vai tentar vaga de cotista, afirmou que "vai depender da nota", mas reforçou: "Eu sou parda e tenho direito de usar".

Deixará o Rio de Janeiro em breve. A estudante disse que precisará voltar para Belo Horizonte, onde morava com a família, pois perdeu o direito a auxílios estudantis.

Nunca me questionaram minha cor. Sou vítima de uma banca despreparada.

Estudante de medicina, ao UOL

Apesar de tudo, estudante afirmou que seguirá acreditando na política de cotas. "Foi realmente através das ações afirmativas que eu cheguei onde eu estou. É importante que essas ações afirmativas sejam verificadas e que os profissionais que avaliam sejam capacitados", concluiu.