É da natureza de bancos centrais adotar comportamento cauteloso na tomada de decisões, sobretudo na política de juros, cujo impacto na economia, mesmo defasado em alguns meses, é amplo e relevante.

É essa natureza peculiar que explica o cuidado do Copom (Comitê de Política Monetária) com as indicações de como avalia as perspectivas da atividade econômica, em suas atas sobre o que foi discutido e decidido nas reuniões de definição da taxa básica de juros (taxa Selic), que ocorrem a intervalos em torno de 45 dias.

Na ata da reunião de fim de julho, divulgada ontem, em que interrompeu um ciclo de alta da Selic, mantendo-a em 15% nominais ao ano, e indicando um longo estacionamento da taxa básica neste nível, o Copom conclui que os indicadores econômicos apontam "certa moderação no crescimento".

Diante dos sinais enviados pela economia real, e mais ainda das perspectivas existentes para o segundo semestre, pode-se dizer que o Copom foi excessivamente cauteloso em sua avaliação da trajetória no futuro próximo do ritmo da atividade e dos negócios.

É provável que a "moderação no crescimento" já esteja mais evidente do que o Copom quis deixar transparecer. Essa hipótese ganha força quando se lê, na ata, o reconhecimento de que "em momentos de inflexão no ciclo econômico, é natural que se observem sinais mistos advindos de indicadores econômicos".

Dos 26 parágrafos da ata, seis — ou um quarto do total —, foram dedicados a avaliações da situação e das perspectivas do nível de atividade. O Copom avançou na constatação de que os indicativos de freio na concessão de crédito são mais evidentes do que os revelados pelo mercado de trabalho.

No fim, concluiu que "os sinais advindos da demanda e da atividade econômica até aqui sugerem que o cenário se desenrola conforme esperado e compatível com a política monetária em curso." Esse cenário, com juros reais nas alturas, visava mesmo frear a atividade e, com isso, aliviar pressões inflacionárias — como, diga-se, a própria ata reconhece.

Depois de um primeiro trimestre em que uma safra agrícola recorde puxou o PIB (Produto Interno Bruto) para uma forte elevação de 1,4% sobre o trimestre anterior, o filme da economia brasileira é o de uma desaceleração do crescimento clara e progressiva.

As projeções conhecidas para a variação do PIB, do segundo ao quarto trimestre convergem para um ritmo significativamente menor de expansão da atividade. De acordo com as estimativas, para o período abril-junho, a economia deve ter avançado 0,6%, em ritmo menos da metade do exibido no meses de janeiro a março. No segundo semestre, a média das expectativas ainda é de crescimento, mas a um ritmo francamente baixo, em torno de 0,2% a cada trimestre ou mesmo menor.

Nesse diapasão, a economia fecharia 2025 com expansão mais próxima de 2% do que dos 2,5% previstos pelo governo e dos 2,23% apontados pelos analistas do mercado financeiro, no mais recente Boletim Focus.

Observa-se, de fato, uma clara tendência para baixo nas previsões para a evolução do PIB em 2025. Ainda que uma recessão não esteja no radar, e um crescimento de 2% sobre uma base que cresceu quase 3,5% no ano anterior — o que significaria avanço de 5,5% em dois anos —, não possa ser desprezada, seria uma freada que não passaria despercebida.

Sinais apontando essa tendência declinante do PIB estão a cada dia mais espalhados. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), calculado mensalmente pelo Banco Central, detectou recuou em maio sobre abril, com projeções para nova queda em junho. Outro indicador relevante da atividade, o PMI (Índice de Gerentes de Compra, na sigla em inglês), também aponta queda na produção industrial e nos serviços.

Resultado de pesquisas com mais de 400 empresas, o PMI é apurado pela S&P Global, braço da agência de classificação de riscos Standard&Poor's, em mais de 40 países, tendo começado a coleta mensal de dados no Brasil em 2007. O índice consolidado de indústria e serviços apontou em julho diminuição da atividade no ritmo mais rápido desde abril de 2021.

A mais recente pesquisa Datafolha sobre percepções a respeito do futuro da economia dá suporte a essa tendência de desaceleração já detectada em indicadores econômicos. Pelo aumento significativo da percentagem de pessoas mais pessimistas com a economia, é lícito imaginar que a queda no ritmo de atividade já está começando a ser sentida na vida cotidiana., mesmo com o desemprego em ponto baixo.

Realizada entre 29 e 30 de julho, dia em que foram anunciados os itens da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos com sobretaxa de 50%, o Datafolha apontou que 45% dos entrevistados acham que a situação econômica vai piorar, acima dos 33%, em junho, que previam piora. Na série histórica iniciada em 2019, o percentual de pessimistas só não é maior do que em março de 2021, na segunda onda da pandemia de covid-19.

O tarifaço de Trump contribuiu para esse pessimismo e seus efeitos no ritmo de evolução da economia, embora avaliados como limitados, de fato, tendem a contribuir no sentido da desaceleração da atividade.

Entre analistas, a ata da reunião de julho do Copom, no que tratou da avaliação do ritmo de evolução da economia, uma leitura que está sendo feita é a de que a cautela do Copom em relação ao ritmo da desaceleração da atividade serviria para evitar que o mercado antecipasse a hora do início do ciclo de cortes da Selic. Essa antecipação enfraqueceria os efeitos da política restritiva de juros, no esforço de trazer a inflação para o centro da meta — ou, pelo menos, para dentro do intervalo de tolerância do sistema de metas de inflação.

Em português claro, o Copom estaria "escondendo o jogo" sobre a o real ritmo de desaceleração da atividade, e, eventualmente, se preparando para iniciar um ciclo de cortes dos juros antes do início de 2026, que é o momento em que, no consenso das previsões dos especialistas, se daria a reversão na política de juros.