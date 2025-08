Confiança de produtores rurais dos EUA cai pelo segundo mês seguido em julho

São Paulo, 6 - A confiança dos produtores rurais dos Estados Unidos caiu em julho pelo segundo mês seguido, de acordo com levantamento mensal da Universidade de Purdue e do CME Group. O indicador, conhecido como Barômetro da Economia Agrícola, caiu 11 pontos em comparação com o mês anterior, para 135 pontos. Já o Índice de Expectativas Futuras cedeu 7 pontos, para 139 pontos. O Índice de Condições Atuais perdeu 17 pontos, para 127 pontos.Perspectivas mais fracas de renda em 2025 foram em grande parte responsáveis pela avaliação mais negativa dos agricultores sobre as condições atuais, mostrou o levantamento. "Os preços mais baixos de grãos estão corroendo a perspectiva de renda", afirmou o CME em comunicado.No entanto, os agricultores não estão totalmente pessimistas. "Embora os três principais índices tenham caído em julho em comparação com o mês anterior, o sentimento dos produtores permanece muito mais positivo do que na época correspondente do ano passado, com quase três quartos dos participantes da pesquisa de julho afirmando que os EUA estão 'no caminho certo'", disse o CME.Além disso, 43% dos agricultores entrevistados dizem esperar um aumento nas vendas externas nos próximos cinco anos, uma melhora de 2 pontos porcentuais em relação ao mês anterior.