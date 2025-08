BBB da vida real: usar câmeras em casa pode gerar estresse e conflitos

Imagine viver em um Big Brother particular, dentro da própria casa e sem data para acabar. Você aguentaria? Pois assim como acontece com quem participa desse tipo de programa, o uso constante de câmeras de monitoramento no ambiente doméstico, embora geralmente motivado por preocupações com segurança e bem-estar, pode afetar profundamente a saúde mental dos moradores.

Wimer Bottura, psiquiatra e psicoterapeuta, membro da ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), faz um alerta sobre quando o olhar humano é substituído pelo olho eletrônico: "Corre-se o risco de enfraquecer os vínculos de confiança e os limites simbólicos que estruturam a vida em sociedade".

Isso não quer dizer que o uso de câmeras seja, por si só, algo negativo. O problema está no exagero e na forma como elas são inseridas na rotina da casa. Dependendo da frequência e do contexto em que são utilizadas, os efeitos podem variar bastante —sobretudo de acordo com a idade dos moradores e o papel que cada um exerce na dinâmica familiar.

Quando monitorar gera impactos

Adultos que não são os responsáveis diretos pela vigilância costumam sofrer com a sensação de invasão de privacidade. "Ser monitorado, pode desencadear, principalmente em pessoas naturalmente mais ansiosas ou preocupadas, estresse crônico, irritabilidade, agitação, desconfiança, queda na autoestima e até sintomas físicos, como tensão muscular, insônia, piora de dores e taquicardia", diz Leonardo Oliva, geriatra da Rede D'Or, na Bahia.

Em alguns casos, surgem mudanças de comportamento, como falar mais baixo, alterar a rotina ou evitar passar muito tempo em casa, numa tentativa de escapar da contínua sensação de estar sendo vigiado. Esse sentimento de exposição permanente também pode comprometer o senso de autonomia e gerar conflitos dentro do ambiente doméstico.

Para crianças e adolescentes, o impacto tende a ser ainda mais profundo. "Nessas fases da vida, de construção da subjetividade, o desenvolvimento saudável depende de espaço para experimentação, liberdade, espontaneidade e reconhecimento da própria intimidade", destaca a psicóloga Larissa Fonseca, doutoranda pela Unifesp.

O monitoramento contínuo pode inibir comportamentos, gerar queda na autoconfiança e no desempenho escolar, provocar revolta, recusa em receber amigos em casa ou até mentiras como forma de resistência. Em situações mais graves, contribui para o surgimento de transtornos de ansiedade, compulsões, distúrbios de conduta e paranoias. Até mesmo crianças menores, ainda que não compreendam totalmente o funcionamento das câmeras, podem se sentir reprimidas, desconfortáveis ou envergonhadas.

Já entre os idosos, especialmente aqueles que mantêm certa autonomia, o uso de câmeras sem um diálogo prévio pode despertar sentimentos de infantilização, tristeza e constrangimentos. Muitos relatam se sentir controlados, autocensurados ou presos, o que pode, em alguns casos, contribuir para quadros de depressão ou ansiedade. Em situações de transtorno ou perda de ordem cognitiva, o monitoramento pode ser uma ferramenta útil, mas deve sempre considerar a dignidade do indivíduo e envolver familiares e profissionais de saúde.

"Na maioria das vezes, a câmera serve para a gente olhar um evento que já passou e tentar identificar, principalmente, o que foi que houve para resolver problemas no futuro, como o risco de quedas", complementa o médico Leonardo Oliva.

Imagem: Getty Images

Onde a supervisão requer limites

Alguns espaços da casa devem ser considerados zonas livres de vigilância. Quartos e, muitas vezes, salas de estar são ambientes de intimidade e descanso —e monitorá-los pode ser emocionalmente prejudicial por todos os motivos já apontados.

Nos quartos, especificamente, as pessoas precisam se sentir à vontade para se expressar, brincar, relaxar, se recolher, trocar de roupa e estar consigo mesmas. "A presença de uma câmera ali pode transformar esse espaço de construção subjetiva em um lugar de controle, gerando nas crianças e adolescentes confusão entre intimidade e exposição", observa a psicóloga Luciana Fonseca. Banheiros, por questões óbvias de privacidade e dignidade, nunca devem ser monitorados.

"No caso de crianças pequenas e bebês, o uso de babás eletrônicas com câmera pode ser útil, mas precisa ser feito com critério (restrito ao momento em que eles estão dormindo ou fora do alcance direto dos cuidadores, por exemplo). À medida que crescem, é importante reavaliar essa necessidade, para não se tornar um fator limitador em seu desenvolvimento emocional", informa Loretta Campos, pediatra pela Faculdade de Medicina da USP.

O ideal é que, se usadas, as câmeras estejam limitadas a áreas externas (portões, quintais, piscinas, varandas) ou de circulação e uso social dentro da casa (como corredores, escadas, entradas, cozinha).

Como equilibrar cuidado e privacidade

Caso o uso de câmeras seja realmente necessário por motivos de segurança, é fundamental que isso seja discutido abertamente, com justificativas claras, em linguagem apropriada e acordo mútuo sobre os limites da privacidade, para que não se torne fonte de tensão ou desconfiança.

"O respeito à privacidade, à autonomia e às emoções de cada um deve ser prioridade. Quando as pessoas perdem sua individualidade, sentem-se vazias e esse vazio favorece a transgressão e a perda de valores", opina o psiquiatra Wimer Bottura, acrescentando que construir a confiança e a responsabilidade é mais eficaz do que a observação constante.

Nesse processo, é recomendável que, em se tratando dos pais, eles mantenham uma relação de abertura, mostrando aos filhos que estão presentes, disponíveis e interessados em acompanhar, mas sem invadir. "Devem evitar comentar o tempo todo o que foi visto pela câmera, pois isso dá a sensação de controle e pode minar o vínculo", orienta a pediatra Loretta Campos.

Outro ponto relevante, segundo o geriatra Leonardo Oliva, é que os dados captados devem ser acessados apenas por pessoas autorizadas, e a vigilância deve ser constantemente reavaliada.

Para famílias com idosos ou pessoas com deficiência, existem alternativas menos invasivas, como sensores de presença ou visitas frequentes. Seja qual for a situação, a casa deve ser, acima de tudo, um lugar de acolhimento.