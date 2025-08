Como funciona a liraglutida e qual a diferença para Ozempic e Mounjaro?

Os novos medicamentos injetáveis de produção nacional para tratar obesidade e diabetes tipo 2 têm como princípio ativo a liraglutida. A substância já é conhecida no mercado, como Victoza e Saxenda, do laboratório dinamarquês Novo Nordisk, mas agora chega às prateleiras por meio do laboratório brasileiro EMS.

Como liraglutida funciona?

A substância funciona de forma semelhante ao hormônio GLP-1. Ele é produzido pelo intestino e faz aumentar a produção de insulina após as refeições, deixa o esvaziamento gástrico mais lento e promove sensação de saciedade. Tudo isso reduz o apetite e a ingestão de alimentos, levando à perda de peso, além de controlar a glicemia no caso de pessoas com diabetes.

Semaglutida também é um análogo de GLP-1. O princípio ativo está no Ozempic e no Wegovy, da farmacêutica Novo Nordisk, e apresenta maior potencial nos resultados. Enquanto a liraglutida promove uma perda de peso de 5% a 10%, a semaglutida chega a cerca de 15%.

Já a tirzepatida, composto do Mounjaro, age como dois hormônios. Além do GLP-1, ele atua no receptor do GIP, outro que também regula apetite, saciedade e produção de insulina. A substância, fabricada pela farmacêutica Eli Lilly, proporciona perda de peso de até 20%. Para as três substâncias, há casos em que a perda é superior.

Medicamentos oferecem proteção cardiovascular. Em diferentes proporções, as substâncias reduziram o risco de eventos cardíacos, com infarto e AVC, em pessoas com diabetes e/ou com obesidade e com risco para doenças do coração.

Remédios não agem sozinhos. Eles são chamados de tratamento adjuvante, ou seja, funcionam em conjunto com outras medidas, como ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos regularmente.

Uso e efeitos diferentes

Frequência de uso muda. Por ter um tempo de vida menor no organismo, a indicação é usar liraglutida diariamente, enquanto as outras duas substâncias têm aplicação semanal.

Potência no controle do diabetes também varia. Estudo da liraglutida mostrou redução da hemoglobina glicada e da glicemia em jejum, mas o efeito aumenta com semaglutida e mais um pouco com tirzepatida.

Ação no cérebro explicaria diferenças no efeito. Todas as substâncias atuam em mecanismos cerebrais, principalmente no hipotálamo, onde está o centro de regulação da fome e da saciedade. Para isso, elas precisam atravessar a barreira hematoencefálica, que protege o sistema nervoso central. A hipótese é que a semaglutida e a tirzepatida conseguem fazer isso com mais eficiência do que a liraglutida, ativando mais os receptores necessários.

Potencial menor não é desvantagem. A obesidade é diferente para cada organismo, que pode responder de jeitos variados às medicações. Endocrinologistas ouvidos pela reportagem afirmam que ter mais opções é uma vantagem para ajustar o tratamento de acordo com a realidade dos pacientes. Há quem se adapte melhor à liraglutida do que aos demais.

Nova liraglutida aumenta competição e pode diminuir preços. Os preços ainda são altos, mas ficam abaixo do valor dos concorrentes. Sob o nome de Olire para tratar obesidade e Lirux para combater o diabetes tipo 2, a liraglutida varia de R$ 307 a R$ 760. Como mais uma opção no mercado, a tendência é aquecer a concorrência e a demanda, fazendo os preços caírem com o tempo.

Necessidade de prescrição médica. Desde junho, é obrigatória a apresentação de prescrição médica nas farmácias para compra das chamadas canetas emagrecedoras —uma via da receita fica retida. Decisão da Anvisa veio após a popularização deste tipo de medicamento nas redes sociais e o uso para o emagrecimento puramente estético e sem acompanhamento médico adequado. Como todo medicamento, a liraglutida também está sujeita a causar efeitos colaterais; confira a bula do novo produto da EMS aqui.

Fontes: Ana Flávia Torquato, endocrinologista e nutróloga do HUWC-UFC (Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará), da rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Lorena Lima Amato, endocrinologista e doutora pela USP; e Renato; Zilli, endocrinologista, membro da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) e do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês (SP).