Chuvas causam alagamentos e transtornos na Baixada Santista

A Baixada Santista registra diversos pontos de alagamento e transtornos depois das fortes chuvas que atingem a região desde a madrugada desta quarta-feira (6), provocando transtornos nas cidades da região. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o medidor pluviométrico do Morro São Bento, em Santos, registrou 97,8 mm de chuva nas últimas 6 horas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas e ventos intensos na Baixada Santista, válido até as 18h desta quarta-feira. Números atualizados da Defesa Civil do Estado de São Paulo indicam que os acumulados das últimas 12 horas chegam a 121mm em Santos.

A Prefeitura de Santos informou em suas redes sociais que as ondas chegaram a 1,72 m na Ilha das Palmas e os morros da região estão em estado de atenção. A orientação é a de que moradores de áreas de encosta fiquem atentos a sinais de perigo.

A Defesa Civil da cidade recomenda que a população não transite em locais alagados e não atravesse ruas com enxurradas. A CET-Santos também está alertando a população e utilizando o aplicativo de trânsito Waze para atualizar a condição das vias.

Os alagamentos acontecem ao mesmo tempo que uma greve dos trabalhadores da limpeza urbana na Baixada Santista completou uma semana na terça-feira (5). A paralisação já causa impactos na coleta de lixo em seis cidades do litoral paulista, que já têm acúmulo de resíduos em diversos pontos dos municípios.

Ao todo, 2.921 funcionários das empresas Terracom, Terra Santos Ambiental e PG Eco Ambiental estão paralisados. Eles reivindicam um reajuste de 7% nos salários e benefícios, mas a proposta foi rejeitada pelas empresas, que ofereceram 5,5% de aumento salarial e 7,5% nos benefícios.

Segundo a prefeitura, as equipes do consórcio Terra Santos atuam para a retirada de resíduos acumulados, com 700 trabalhadores atuando em diversos pontos da cidade, com o apoio de 22 caminhões basculantes. Também está sendo feito o trabalho de desassoreamento dos canais, que estão com acúmulo de areia depois das ressacas que atingiram o mar nos últimos dias.

Previsão

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, esta quarta-feira amanheceu com temperaturas amenas, com um início de dia com chuva fraca na faixa leste e chuvas ainda intensas na Baixada Santista.

"Ao longo do dia, ventos úmidos oriundos do Atlântico poderão provocar episódios de chuva na metade centro-leste do território paulista. Destacam-se as regionais da faixa leste e a região metropolitana da capital paulista para um dia parcialmente nublado e para maiores possibilidades de eventos de chuva", informa a Defesa Civil.

As temperaturas máximas nas regiões adjacentes ao litoral, da região metropolitana de São Paulo e de Itapeva ficarão entre 14°C e 20°C. As regiões de Campinas e de Sorocaba terão máximas entre 23°C e 25°C. Na metade centro-oeste do estado, o tempo será estável, com sol entre nuvens, com temperaturas máximas entre 25°C e 30°C.