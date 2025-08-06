China fala em trabalhar com o Brasil para 'compensar incertezas externas'

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse hoje, em conversa com Celso Amorim, assessor da Presidência brasileira, que o país asiático está disposto a conversar com o Brasil para "compensar as incertezas externas".

O que aconteceu

China apoia o Brasil contra tarifas abusivas, diz comunicado. "A China apoia firmemente o Brasil na defesa do seu direito ao desenvolvimento e na resistência à prática intimidatória de tarifas abusivas", afirmou o ministro, por meio de nota divulgada pela embaixada chinesa.

Cooperação representa os interesses do Sul Global, argumenta Pequim. "Como os maiores países em desenvolvimento dos Hemisférios Oriental e Ocidental, a China e o Brasil sempre se apoiaram mutuamente e cooperaram estreitamente, defendendo firmemente seus respectivos interesses legítimos e os interesses comuns dos países do Sul Global".

Nota não cita os EUA, mas Brasil trava disputa com governo Trump. Hoje, entraram em vigor as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados ao país norte-americano.

Lula diz que não irá se humilhar em negociação com Trump. "Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar", afirmou à agência de notícias Reuters, em entrevista publicada hoje.

Governo brasileiro estuda medidas de retaliação aos EUA, mas não por meio de tarifas. Até agora, o que foi estudado é a chamada retaliação cruzada, segundo a Reuters. Para compensar os prejuízos da indústria brasileira, o governo federal deixaria de repassar a empresas americanas royalties de produtos farmacêuticos e copyright da indústria cultural, por exemplo.