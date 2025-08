Chefe militar israelense resiste à expansão da guerra em Gaza, dizem fontes

Por Alexander Cornwell e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enfrentou resistência do chefe das Forças Armadas em relação à sua proposta de tomar as áreas remanescentes de Gaza que ainda não são controladas, durante uma reunião tensa de três horas, segundo três autoridades israelenses.

Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, advertiu o primeiro-ministro de que tomar o restante de Gaza poderia aprisionar os militares no território, do qual se retiraram há duas décadas, e poderia causar danos aos reféns mantidos lá, disseram as fontes informadas sobre a reunião de terça-feira.

Os militares israelenses dizem que já controlam 75% de Gaza após quase dois anos de guerra, que começou quando o grupo militante Hamas atacou comunidades do sul de Israel em outubro de 2023.

Grande parte do enclave costeiro lotado foi devastada pela guerra, que destruiu casas, escolas, mesquitas e hospitais. A maior parte da população foi deslocada várias vezes e grupos de ajuda dizem que os residentes estão à beira da fome.

A ONU classificou os relatos sobre uma possível expansão das operações militares de Israel em Gaza como "profundamente alarmantes", caso sejam verdadeiros.

Os militares, que acusam o Hamas de operar entre civis, às vezes evitaram áreas onde a inteligência sugeria que havia reféns e ex-prisioneiros disseram que seus captores ameaçaram matá-los se as forças israelenses se aproximassem.

Netanyahu, que é a favor de uma expansão das operações militares, disse a Zamir que, até o momento, as Forças Armadas falharam em libertar os reféns, disseram as autoridades, falando sob condição de anonimato.

As negociações diplomáticas garantiram a libertação da maioria dos reféns libertados até o momento.

Uma quarta fonte disse que o primeiro-ministro pretendia expandir as operações militares em Gaza para pressionar o Hamas.

O ministro da Defesa, Israel Katz, escreveu no X nesta quarta-feira que o chefe militar tem tanto o direito quanto o dever de expressar sua opinião, mas disse que os militares cumpririam as decisões do governo até que todos os objetivos de guerra fossem alcançados.

O gabinete do primeiro-ministro confirmou a reunião com Zamir na terça-feira, mas não quis fazer mais comentários, e os militares não responderam a um pedido de comentário.

O primeiro-ministro deve discutir os planos militares para Gaza com outros ministros na quinta-feira.

Netanyahu, que em maio disse que Israel controlaria toda Gaza, lidera o governo de coalizão mais direitista da história de Israel e alguns de seus principais parceiros ameaçaram, no passado, sair se o governo encerrasse a guerra.

PRESSÃO INTERNACIONAL

Há 50 reféns que ainda estão sendo mantidos em Gaza, dos quais acredita-se que pelo menos 20 estejam vivos. Vídeos divulgados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica Palestina, outro grupo militante em Gaza, na semana passada, mostrando dois reféns extremamente magros, provocaram a condenação internacional.

Cerca de 200 palestinos morreram de fome em Gaza desde o início da guerra, cerca de metade deles crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Nesta quarta-feira, mais de 20 pessoas morreram quando um caminhão que supostamente transportava alimentos tombou ao ser cercado por uma multidão desesperada, segundo autoridades de saúde locais.

Há uma intensa pressão internacional por um cessar-fogo para aliviar a fome e as condições terríveis em Gaza e para que o Hamas liberte os reféns. As últimas negociações de cessar-fogo no Catar fracassaram no mês passado. O Hamas insiste que qualquer acordo deve levar a um fim permanente da guerra, enquanto Israel acusa o grupo de falta de sinceridade em relação ao abandono do poder após a guerra e que deve ser derrotado.

Uma expansão da ofensiva militar em áreas densamente povoadas provavelmente seria devastadora. Muitos dos 2 milhões de palestinos de Gaza estão vivendo em acampamentos de barracas no sul do território, deslocados por 22 meses de bombardeios.

"Para onde iremos?", disse Tamer Al-Burai, um palestino desalojado que vive na periferia de Deir Al Balah, na região central de Gaza.

"As pessoas devem pular no mar se os tanques chegarem, ou esperar para morrer sob os escombros de suas casas? Queremos o fim dessa guerra, já chega, já chega", afirmou ele à Reuters por telefone.