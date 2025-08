Casa Branca diz que sanções secundárias sobre Rússia serão implementadas na sexta-feira

WASHINGTON (Reuters) - A reunião do enviado dos EUA Steve Witkoff com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, nesta quarta-feira, correu bem, disse uma autoridade da Casa Branca, acrescentando que Washington ainda planejava prosseguir com as sanções secundárias na sexta-feira.

"Os russos estão ansiosos para continuar o diálogo com os Estados Unidos. As sanções secundárias ainda devem ser implementadas na sexta-feira", disse a autoridade da Casa Branca.

Witkoff se reuniu com Putin por cerca de três horas em uma missão de última hora para buscar um avanço em relação à guerra de três anos e meio que começou com a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia. O presidente norte-americano, Donald Trump, tem ameaçado impor sanções a Moscou se não forem tomadas medidas para acabar com a guerra na Ucrânia.

(Reportagem de Andrea Shalal)