Cabe ao governo discutir tarifaço com a oposição, diz presidente da CNI

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, disse que não é papel do empresariado discutir com a oposição ao governo Lula sobre as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Alban deu a declaração no UOL News de hoje após ser questionado sobre o pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que os empresários passem "a mão no telefone" e liguem "para a turma que quer ver o circo pegar fogo".

O empresariado vai tratar dos assuntos empresariais, comerciais e técnicos, que é o que ele tem competência e lhe cabe cuidar. A parte política cabe ao governo com seu entendimento, não só com os Estados Unidos, como também com a parte política internamente.

O que nós estamos fazendo é conversando com todas as contrapartes nos Estados Unidos, e não no sentido de ajudar o governo A, B, C ou D ou oposição. É no sentido de contribuir com as informações necessárias com o governo para que ele tome as medidas que devem estar sendo anunciadas hoje suficientemente capazes de minimizar ou até mesmo resolver o impacto que o tarifaço está dando para uma série de empresas que não tem nem o poder econômico muito menos a representatividade econômica para os Estados Unidos.

E, para isso, nós estamos contribuindo com muitas sugestões. Estamos contribuindo também com informações técnicas dos setores, para que a gente possa ter a efetividade dessas empresas e o menor impacto possível sobre a economia e, consequentemente, sobre a empregabilidade.

Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria

O presidente da CNI também elogiou a atuação do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin nas tratativas e defendeu que cogitar uma retaliação ao tarifaço aumentará a crise com os Estados Unidos.

Até então, temos tido através do vice-presidente Alckmin uma postura bastante sensata, de bastante bom senso. Não temos falado de retaliação, o que é fundamental para que a gente não escale o tamanho do problema. O que eu quero dizer com escalar é porque, pela relação bilateral que existe entre Brasil e Estados Unidos, principalmente no setor de manufaturas, é que nós temos uma relação de complementaridade.

Em uma retaliação nós criamos problemas para aqueles setores produtivos que importam dos Estados Unidos, onde essas importações são necessárias para complementar nossas cadeias produtivas para que elas sejam competitivas não só no mercado interno como nos outros mercados. Uma retaliação significaria ter uma potencialização para a perda da nossa economia.

Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria

Veja a íntegra do programa:

