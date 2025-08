Bolsas da Ásia fecham em alta comedida, após falas de Trump sobre tarifas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta comedida nesta quarta-feira, enquanto investidores avaliaram uma série de comentários sobre tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

O índice japonês Nikkei subiu 0,60% em Tóquio, a 40.794,86 pontos, enquanto o Hang Seng teve alta marginal de 0,03% em Hong Kong, a 24.910,63 pontos, e o sul-coreano Kospi se manteve estável em Seul, em 3.198,14 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,45%, a 3.633,99 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou ganho de 0,74%, a 2.225,74 pontos.

Contrariando o viés positivo, o Taiex caiu 0,90% em Taiwan, a 23.447,36 pontos.

Trump disse ontem que os EUA estão perto de fechar um acordo comercial com a China e que se encontrará com o presidente chinês, Xi Jinping, antes do fim do ano se um pacto for de fato selado.

Por outro lado, Trump afirmou também que anunciará tarifas sobre "semicondutores e chips na próxima semana ou depois" e ameaçou elevar ainda mais as tarifas sobre importações da Índia por causa das compras de petróleo russo pelo governo indiano.

Nesta madrugada, o BC indiano (RBI) decidiu manter seu juro básico em 5,5%, depois de cortá-lo três vezes seguidas.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo terceiro dia seguido, com alta de 0,84% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.843,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com