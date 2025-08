Blackstone quer tornar japonesa TechnoPro privada com oferta pública de aquisição de US$ 3,5 bi

A Blackstone planeja tornar a fornecedora japonesa de serviços de tecnologia TechnoPro Holdings privada por meio de uma oferta pública de aquisição avaliada em cerca de US$ 3,5 bilhões, seu maior investimento de todos os tempos no Japão.

A gestora de ativos dos EUA planeja iniciar a oferta pública de aquisição nesta quinta-feira e disse que uma entidade administrada pela empresa adquirirá todas as ações da TechnoPro. A empresa japonesa é o sétimo investimento de private equity da companhia americana no país asiático.

"A TechnoPro atrai alguns dos melhores talentos da indústria", disse o chefe de private equity para o Japão na Blackstone, Atsuhiko Sakamoto. "Estamos entusiasmados em trazer toda a amplitude da escala, recursos e expertise da Blackstone em serviços de tecnologia da informação e inteligência artificial para ajudar a acelerar o crescimento da empresa". Fonte: Dow Jones Newswires.

