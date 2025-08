Bolsa Família, FGTS: Onde a biometria será usada para acessar valores

Beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família, ou que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada), outros auxílios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) terão de usar biometria para ter acesso aos valores. Mas não se preocupe: a biometria ainda não é obrigatória, já que o governo ainda vai definir como será a implementação.

O que aconteceu

Entre os programas que passarão a contar com a biometria, estão o Bolsa Família, o BPC, o Farmácia Popular e outros programas de transferência de renda. Ela será exigida para a concessão, manutenção e renovação de benefícios.

Medida faz parte de um decreto assinado pelo presidente Lula (PT) para tentar reduzir o número de fraudes praticadas contra os programas - tanto aquelas que afetam diretamente os cofres públicos ou contra a própria população. Também é uma forma de integrar as bases de dados nacionais.

A implementação deve ser feita de forma gradual. Cronograma ainda será definido pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos). Sabe-se que o prazo inicial para que os sistemas estejam em funcionamento é de quatro meses a partir de 25 de julho, data da assinatura do decreto. Portanto, em teoria, até o Natal todas as regras e como fazer o processo deverão ser publicados e já estar em andamento.

A Caixa Econômica Federal, que já utiliza a biometria para mais de 90% dos beneficiários do Bolsa Família, será uma das principais responsáveis pela operacionalização. O governo também assinou um Acordo de Cooperação que permitirá o uso da biometria da Caixa para verificação no pagamento de benefícios.

INSS também usará biometria para validar descontos na folha de pagamento. No INSS, a biometria facial já é utilizada para validação de empréstimos.

Medida vem depois da descoberta de descontos irregulares. Neste caso, faz parte de um acordo mediado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) após a descoberta de fraudes e descontos indevidos realizados por entidades associativas a milhões de aposentados e pensionistas. É provável que as regras sejam divulgadas apenas após o ressarcimento de todos aqueles que contestaram os valores.

Importante: ainda não há obrigatoriedade para uso da biometria para pegar o dinheiro do Bolsa Família, por exemplo. O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) publicou um comunicado alertando que não é necessário, neste primeiro momento, ir ao Cras (Centro de Referência em Assistência Social) para fazer o cadastro. A orientação é aguardar informações do MGI.

Biometria já faz parte de alguns documentos

Se você já tem biometria cadastrada, não será necessário fazer um novo registro, segundo o governo. É o caso de quem já recebe benefício pela Caixa, ou então quem tem:

CIN (Carteira de Identidade Nacional): novo documento de identidade nacional, que será obrigatório em 2032.

novo documento de identidade nacional, que será obrigatório em 2032. ICN (Identificação Civil Nacional): registro feito pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desde 2008 para as eleições. É possível consultar se já tem a biometria cadastrada neste endereço.

registro feito pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desde 2008 para as eleições. É possível consultar se já tem a biometria cadastrada neste endereço. CNH (Carteira Nacional de Habilitação): para quem já possui CNH, o cadastro biométrico também será aceito, mas o acesso ao Gov.br será feito com nível mais baixo.

Implementação do sistema de biometria segue as normas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Isso garante que a privacidade e a segurança das informações dos cidadãos sejam mantidas. O processo será conduzido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em parceria com outros órgãos federais.

Como cadastrar a biometria

Na CIN : Para a biometria estar disponível é necessário que o cidadão tenha emitido a sua CIN em um instituto de identificação. Após a emissão do documento físico, o lote com as informações do titular será enviado para o gov.br. Quando o aplicativo gov.br valida a biometria através desta base, a conta será nível Ouro.

: Para a biometria estar disponível é necessário que o cidadão tenha emitido a sua CIN em um instituto de identificação. Após a emissão do documento físico, o lote com as informações do titular será enviado para o gov.br. Quando o aplicativo gov.br valida a biometria através desta base, a conta será nível Ouro. Na ICN: Você deve ir ao cartório eleitoral responsável para fazer o cadastro biométrico. A coleta também é feita durante as operações de alistamento eleitoral (primeiro título), revisão de dados ou transferência de domicílio. É possível iniciar o atendimento pela internet, usando os serviços de Autoatendimento da Justiça Eleitoral. Você será informado pelo sistema se houver a necessidade de comparecimento ao cartório eleitoral para completar o atendimento com a coleta dos dados biométricos no prazo de 30 dias.

Você deve ir ao cartório eleitoral responsável para fazer o cadastro biométrico. A coleta também é feita durante as operações de alistamento eleitoral (primeiro título), revisão de dados ou transferência de domicílio. É possível iniciar o atendimento pela internet, usando os serviços de Autoatendimento da Justiça Eleitoral. Você será informado pelo sistema se houver a necessidade de comparecimento ao cartório eleitoral para completar o atendimento com a coleta dos dados biométricos no prazo de 30 dias. Na CNH: Em São Paulo, por exemplo, a biometria é um procedimento padrão para novos processos de habilitação e renovações, e pode ser reutilizada caso já coletada em outros serviços do Detran-SP. Os serviços podem ser acessados via Poupatempo. Em outros estados, é necessário consultar o Detran correspondente.

Como cadastrar biometria na Caixa Econômica Federal

Cadastro no caixa eletrônico:

Insira seu cartão da Caixa Econômica Federal no caixa eletrônico. Selecione a opção "Iniciar cadastro". Escolha o dedo e a mão que você deseja cadastrar. Confirme a escolha e coloque o dedo no leitor biométrico três vezes. Insira a senha de quatro dígitos para confirmar o cadastro. O caixa eletrônico confirmará o sucesso do cadastro da biometria

Cadastro no Aplicativo da Caixa: