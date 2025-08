Benfica de Bruno Lage vence na visita ao Nice (2-0) em jogo de ida da pré-Champions

O Benfica, do ex-técnico do Botafogo Bruno Lage, venceu sem grandes dificuldades o Nice fora de casa por 2 a 0 na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na noite desta quarta-feira (6), no Allianz Riviera, e ficou mais perto da próxima fase da competição.

Graças aos gols de Franjo Ivanovic no início do segundo tempo (53') e Florentino na reta final (88'), quando tinha amplo domínio da partida, o time português obteve uma vantagem considerável para o jogo de volta, no dia 12 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Quem avançar vai enfrentar o vencedor do confronto entre o Feyenoord e o Fenerbahçe de José Mourinho. O time holandês venceu a equipe turca nesta quarta-feira em Roterdã, por 2 a 1 pela partida de ida.

Mert Müldür abriu o placar para o Feyenoord marcando um gol contra (19') e o meio-campista marroquino Sofyan Amrabat empatou para o 'Fener' na reta final (86'). Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o atacante Anis Hadj-Moussa fez o gol da vitória dos donos da casa (90+1').

--- Resultados dos jogos de ida da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões da Uefa.

- Quarta-feira, 6 de agosto

Nice (FRA) - Benfica (POR) 0 - 2

Kairat Almaty (CAZ) - Slovan Bratislava (SVK) 1 - 0

RB Salzburg (AUT) - Brugge (BEL) 0 - 1

Ludogorets (BUL) - Ferencváros (HUN) 0 - 0

Lech Poznan (POL) - Estrela Vermelha (SRB) 1 - 3

Feyenoord (HOL) - Fenerbahçe (TUR) 2 - 1

- Terça-feira, 5 de agosto

Malmö (SWE) - FC Copenhague (DIN) 0 - 0

Dinamo Kiev (UCR) - Pafos FC (CYP) 0 - 1

Shkëndija (MKD) - Qarabag (AZE) 0 - 1

Glasgow Rangers (SCO) - Viktoria Plzen (CZE) 3 - 0

(jogos de volta em 12 de agosto)

Obs: As dez equipes classificadas vão disputar o playoff final, para o qual outros quatro clubes já se classificaram diretamente: FC Basel, Celtic, Sturm Graz e Bodo/Glimt.

cb/dar/aam/cb

© Agence France-Presse