Auxílio Gás de agosto: calendário de pagamentos foi divulgado; veja datas

O pagamento do Auxílio Gás será reativado pelo governo federal ao longo do mês de agosto. O benefício é distribuído a cada dois meses, exclusivamente nos meses pares. Nesta rodada, os depósitos serão realizados entre os dias 18 e 29.

Datas de pagamento do Auxílio Gás - agosto de 2025

NIS final 1 - 18/08

NIS final 2 - 19/08

NIS final 3 - 20/08

NIS final 4 - 21/08

NIS final 5 - 22/08

NIS final 6 - 25/08

NIS final 7 - 26/08

NIS final 8 - 27/08

NIS final 9 - 28/08

NIS final 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

Destinado a aproximadamente 5,4 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico, o Auxílio Gás tem como finalidade ajudar no custeio do gás de cozinha em lares de baixa renda.

A quantia paga corresponde a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, conforme os dados atualizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril deste ano, por exemplo, o valor repassado foi de R$ 108 por domicílio.

Têm direito ao benefício as famílias cuja renda mensal por pessoa seja de até meio salário mínimo. Aqueles que já participam do Bolsa Família ou de outros programas sociais do governo também estão entre os contemplados.

O repasse é feito por meio de contas bancárias tradicionais ou digitais. Caso o beneficiário não tenha conta ativa, a Caixa abre automaticamente uma poupança digital. O valor fica disponível para saque por até 120 dias após o crédito.