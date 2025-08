Artista e chef, Danilo Zocatelli apresenta pai vestido de drag queen para discutir afeto e gênero

Depois de formado em gastronomia no Brasil, Danilo Zocatelli Cesco, de Marialva (PR), decide seguir carreira em Londres. A fotografia cruza o seu caminho e ele passa a desenvolver projetos artísticos, como "Dear Father" (Querido pai), que concorreu ao prêmio Dior de Jovens Talentos durante os Encontros de Arles, no sul da França.

Patricia Moribe, enviada especial a Arles

Um homem de meia-idade, maquiado ostensivamente e com uma peruca de cabelos pretos, longos e encaracolados, está de pé em cima de um trator, no meio de um campo. De braços erguidos, ele segura um pano vermelho, esvoaçante. Ele veste camiseta polo listrada e calça jeans. Barriga saliente.

A imagem diverte, interpela. O trator faz pensar em trabalho árduo sob o sol a pino. Mas o homem em cima do trator é quem traz a chave, as informações para decifrar o conjunto incongruente.

"A ideia começou toda baseada na necessidade de falar sobre mim mesmo. Comecei a pensar muito na minha relação com o meu pai, nessa ideia de que eu nunca o entendi, mas ele também nunca me entendeu. Comecei a pensar no meu pai como um buraco negro, metaforicamente", explica Danilo Zocatelli.

Danilo refletiu sobre sua criação, obrigado a se conformar em um ambiente machista, rural, onde menino joga bola e vai para a igreja. E se perguntou: "Por que eu não peço para o meu pai performar a minha queerness?"

"A ideia é que, se meu pai performar a minha queerness, eu seria normalizado naquele ambiente em que sempre tive que performar, e do qual sempre me senti de fora, embora também me excluísse."

Danilo ligou para o pai e explicou o projeto. O pai respondeu: "Desde que você traga uma peruca bonita para mim, uma para a sua mãe, eu faço".

"Aprendi a fazer a maquiagem para maquiá-lo, porque queria que o processo começasse desde o toque, não para transformá-lo em outra pessoa, mas para estar junto dele, tocá-lo e criar essa reversão de papéis. Juntos, criamos essas imagens no sítio, ressignificando memórias negativas de crescimento", conta.

Juntos, pai e filho recriaram imagens da infância de Danilo, como cuidar das plantas, ir à igreja e o sacrifício de um carneiro. "O carneiro é minha carne favorita e meu pai sempre tinha um à minha espera, sempre que eu voltava para o Brasil e o ritual representa um ato de amor".

O projeto é estruturado em torno de uma carta escrita por Danilo após as fotografias feitas, intitulada "Dear Father". Nesta carta, ele se expressa sobre seus sentimentos com o pai. Cada imagem do projeto é acompanhada por um trecho dessa carta, permitindo uma leitura conjunta de texto e imagem.

O projeto foi desenvolvido durante mestrado no Royal College of Art e Danilo Zocatelli foi finalista em Arles do Prêmio Dior para Jovens Talentos, uma competição internacional destinada a estudantes e recém-formados de escolas de arte e fotografia.

Da gastronomia à fotografia

Danilo conta que apesar de sempre ter se interessado por arte, nunca se imaginou atuando profissionalmente. Mas, incentivado por um amigo, ele voltou à universidade para estudar fotografia.

Um dos primeiros projetos foi "Flipside Prison Stories" (algo como "o outro lado das histórias de prisão"). Danilo atuou como chef em uma prisão feminina, ensinando as detentas a cozinhar e estabelecendo amizade com elas. Depois de soltas, ele criou um vídeo pedindo que elas relatassem "momentos cômicos da prisão", buscando reverter a percepção de que a prisão é um lugar puramente triste.

Em Arles, Danilo também apresentou "Takeaway" (2022), que aborda o consumismo desenfreado de comidas entregues a domicílio. Danilo usou um scanner encontrado na rua e fez uma série de imagens - sem câmera - a partir de uma embalagem descartável de comida, onde ele colocou objetos diversos. Até o papel usado para as impressões foi criado artesanalmente, triturando menus de restaurantes distribuídos como flyers. A intenção era transformar algo "super consumista em algo único", ressignificando o ato.

O prêmio Dior 2025 de Jovens Talentos foi outorgado a Joel Quayson, estudante da Academia Real de Arte de Haia, na Holanda. O jovem artista holandês-ganês apresentou uma criação audiovisual chamada "How do you feel".