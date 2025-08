Anvisa proíbe a venda de relógio inteligente que promete medir glicose

A comercialização do relógio inteligente Glicowatch, que promete o controle do diabetes e da pressão arterial, foi proibida pela Anvisa. A decisão, tomada na segunda-feira (4), proíbe ainda a distribuição, importação, propaganda e o uso do acessório.

O produto estava sendo vendido em plataformas de vendas online. Segundo a Anvisa, esses modelos de smartwatch ainda não tiveram a sua eficácia comprovada por meio de estudos e investigações clínicas.

A justificativa da Anvisa é de que a utilização dessa tecnologia pode trazer riscos à saúde de pessoas que precisam monitorar o seu nível de glicose diariamente, já que seus resultados ainda não são confirmados cientificamente.

Agência ainda alerta que produtos sem registro não garantem qualidade e segurança, por esse motivo não são recomendados para a população.

Denúncias de mercadorias que não apresentem autorização podem ser registradas pela ouvidoria disponível no site da Anvisa: gov.br/anvisa.