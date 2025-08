André Mendonça não disse que STF faz 'perseguição descarada' a Bolsonaro

É falso um vídeo que circula nas redes sociais em que André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, supostamente afirma haver "uma perseguição descarada" da corte a Jair Bolsonaro.

As publicações enganosas utilizaram ferramentas de inteligência artificial para adulterar o conteúdo original, no qual Mendonça fala sobre quebra de sigilo de buscas feitas por usuários na internet.

O que diz o post

"André Mendonça fala na cara dos ministros que estão perseguido Bolsonaro", diz o texto contido na publicação.

Há um vídeo de André Mendonça com o seguinte áudio atribuído a ele: "O que essa casa tem feito com o presidente Bolsonaro é uma perseguição descarada. Não estão julgando apenas um homem, mas tentando calar milhões de brasileiros que acreditam na liberdade, na família e nos valores que construíram esta nação".

O post ainda traz uma referência à data da suposta manifestação de Mendonça, dando a entender que se trata de um fato recente: "27/07/25".

Por que é falso

STF afirma que conteúdo é falso. Ao UOL Confere, o Supremo classificou o vídeo usado pelas publicações enganosas como "deepfake": "O ministro André Mendonça nunca deu tal declaração. Além disso, não há sessões em julho. O STF denunciou o conteúdo como falso à plataforma pelas vias administrativas, por meio de sua conta oficial".

Áudio foi manipulado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de manipulações digitais. A ferramenta apontou 91,4% de probabilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo). Também é perceptível a falta de sincronia entre o movimento dos lábios de Mendonça e o áudio, uma falha comum em conteúdos modificados digitalmente.

Hive Moderation apontou 91,4% de probabilidade de áudio ter sido adulterado com auxílio de IA Imagem: Reprodução

Ministro falou sobre quebra de sigilo de buscas na internet. Uma busca reversa permitiu chegar ao vídeo original. As imagens foram gravadas em 23 de abril, quando o STF retomou o julgamento para definir os limites para a quebra de sigilo em buscas na internet realizadas por usuários (aqui e aqui). Na ocasião, o STF analisou um recurso do Google, como parte das investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes (aqui). Em seu voto, Mendonça mostrou-se contrário a responsabilizar as redes pelo conteúdo dos usuários (aqui e abaixo). Em momento algum o ministro citou Bolsonaro, defendeu o ex-presidente ou acusou os demais ministros de promover uma "perseguição descarada".

Mendonça não acusou ministros de "perseguição descarada". Uma busca no Google sobre a suposta declaração do ministro não trouxe qualquer resultado (aqui). Em 2023, Mendonça disse esperar por "um julgamento justo e sem perseguição" no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que na época discutia sobre a inelegibilidade de Bolsonaro (aqui). No mês passado, já em relação ao envolvimento do ex-presidente na trama golpista, o ex-ministro admitiu que a condenação é certa e descartou interferir no processo (aqui).

Bolsonaro indicou Mendonça ao STF. Em 2021, o então presidente sugeriu o nome de Mendonça, que na época era ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), para ocupar a vaga aberta no Supremo com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello (aqui e aqui). O Senado aprovou a indicação em dezembro por 47 votos a 32 (aqui).

Viralização. Um post no Facebook tem 8.400 curtidas e 103 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela AFP, Aos Fatos e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news