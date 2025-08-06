Amante disse à polícia que aluna trans da Unesp foi morta pelo namorado

O policial militar Roberto Carlos de Oliveira, preso por suspeita de participação no assassinato da aluna trans da Unesp Carmen de Oliveira Alves, disse à polícia que Marcos Yuri Amorim, seu amante, foi o responsável por matar a jovem. A vítima e Yuri também mantinham um relacionamento.

O que aconteceu

Roberto Carlos admitiu que Marcos Yuri matou Carmen e depois escondeu o corpo. O PM, no entanto, negou que tenha ajudado o amante a matar ou a ocultar o corpo da vítima, segundo o delegado do caso, Miguel Rocha.

PM disse ter um álibi que comprovaria sua inocência. Duas testemunhas apresentadas pela defesa do policial prestaram depoimentos hoje, mas o teor do que foi dito não foi revelado pelo delegado. Pelo menos uma delas supostamente comprovaria que o agente não estava no momento em que Yuri matou Carmen.

Yuri e Roberto estão presos desde o dia 10 de julho. Para a Polícia Civil, Roberto Carlos é cúmplice no assassinato de Carmen. A vítima era namorada de Yuri, que também mantinha um caso com Roberto. O policial é apontado pela investigação como amante de Yuri e responsável por bancar os gastos dele.

Anteriormente, a defesa do PM disse ao UOL que ele é inocente. A reportagem procurou a defesa para pedir posicionamento sobre as novas informações divulgadas pelo delegado e aguarda retorno. Não foi possível localizar a defesa de Yuri. No entanto, à polícia, ele alegou inocência.

Entenda o caso

Carmen de Oliveira Alves despareceu em 12 de junho. Ela foi vista com vida pela última vez ao deixar o campus da Unesp em Ilha Solteira, e seguir em direção à casa de Marcos Yuri, com quem namorava.

Relacionamento de Carmen e Yuri era mantido longe do público; jovem pressionava namorado a assumir relação. Ainda segundo a investigação, Carmen também montou um dossiê com provas de supostas práticas ilícitas de Yuri. Esses teriam sido os motivos para o crime.

Investigação aponta que Yuri recebeu apoio de Roberto Carlos para cometer o crime. A polícia afirma que o PM era "comparsa" de Marcos e "bancava os gastos dele" em uma relação típica de sugar daddy, em que o mais novo é sustentado pelo mais velho.

Corpo de Carmen ainda não foi encontrado, mas polícia trata caso como feminicídio. Na semana passada, a polícia encontrou o telefone que seria da vítima, mas o aparelho estava destruído. Mesmo assim, o equipamento foi enviado para a perícia. A polícia não informou se encontrou algo relevante.

Polícia também achou fragmentos de ossos queimados em uma fogueira no endereço de Yuri. Os restos mortais foram recolhidos e enviados para perícia, a fim de determinar se são da vítima. O laudo com o resultado não foi divulgado.

Família de Carmen pede por Justiça. Os parentes da jovem aguardam pela conclusão do caso, ao mesmo tempo em que seguem apreensivos para encontrar o corpo dela.

Unesp divulgou nota em solidariedade e afirmou que a comunidade escolar está "profundamente abalada". Universidade ressaltou que tem colaborado com as investigações e repudiou "toda forma de violência".

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.