Alcolumbre diz que não aceita intimidação; Motta convoca sessão para hoje

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que não aceita "intimidações nem tentativas de constrangimento" por parte da oposição que ocupou o plenário da Casa e está impedindo a realização da sessões.

O que aconteceu

Alcolumbre convocou sessão remota para amanhã. A decisão foi tomada após reunião com os líderes da Casa. "Determinei que a sessão deliberativa do Senado Federal de amanhã, quinta-feira (7), às 11h, seja realizada temporariamente em sistema remoto", afirmou, em nota.

Não aceitarei intimidações nem tentativas de constrangimento à Presidência do Senado. O Parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento.

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado

Câmara vai realizar sessão hoje. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou a realizado de uma sessão remota já na noite de hoje.

Lideranças afirmaram que o chefe da Casa determinou o esvaziamento do plenário. O líder do PDT, Mário Heringer, disse que os deputados que resistirem serão expulsos por seis meses.

Seguiremos votando matérias de interesse da população, como o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para milhões de brasileiros que recebem até dois salários mínimos. A democracia se faz com diálogo, mas também com responsabilidade e firmeza.

Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal

Projeto do IR caduca se não for votado até segunda. Um projeto de lei foi votado pela Câmara em junho para garantir a isenção, mas depende de aprovação pelo Senado até esse prazo ou os valores voltarão aos patamares anteriores. A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos entrou em vigor no início deste ano com a edição de uma MP que atualiza a tabela progressiva mensal do IRPF.

Oposição contrariada

Motta contrariou a oposição ao marcar sessão para hoje. A direita exigia a votação da anistia para abandonar a ocupação do plenário que faz desde terça e permitir que a Câmara voltasse a funcionar.

A oposição chegou a aprovar a manutenção do motim. A ampla maioria dos deputados escolheu não liberar o espaço. A decisão sufocou vozes que pregavam moderação.

Deputados do PL permanecem na Mesa Diretora mesmo com a sessão marcada. Eles ocupam as cadeiras as posições onde Motta senta para conduzir as sessões.

Presidente da Câmara deve assinar ato por punição de 6 meses. Após reunião de líderes, ficou decidido que os deputados que não aderiram a obstrução virão abrir sessão no plenário. Todos os líderes estarão na abertura da sessão, segundo a líder do Psol, Taliria Petrone.

Há prerrogativa para acionar a Polícia Legislativa. Caso haja resistência, foi discutido na reunião o acionamento da Depol. A prioridade é resolver no diálogo.