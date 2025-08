Aeroporto de Birmingham, no Reino Unido, reabre após pouso de emergência

LONDRES (Reuters) - O Aeroporto de Birmingham reabriu sua única pista nesta quarta-feira, mais de seis horas após uma pequena aeronave fazer um pouso de emergência devido a uma falha no trem de pouso, deixando uma pessoa com ferimentos leves.

O Aeroporto de Birmingham informou em um comunicado que suas operações foram retomadas após o incidente com a aeronave.

A Woodgate Aviation, empresa de fretamento particular com sede no Aeroporto Internacional de Belfast e proprietária do avião Beech B200 Super King Air, disse em um comunicado que o "trem de pouso principal entrou em colapso ao aterrissar".

O Aeroporto de Birmingham havia dito em uma atualização anterior nesta quarta-feira que a pista provavelmente permaneceria fechada até as 20h.

Todos a bordo da aeronave foram liberados pelos serviços de emergência. Os serviços de check-in e triagem de segurança estavam temporariamente fechados, acrescentou.

A polícia informou em um post no X que as equipes de emergência responderam ao incidente, que ocorreu por volta das 12h40.

Imagens compartilhadas em mídia social mostraram uma pequena aeronave parada na pista do sétimo aeroporto mais movimentado do Reino Unido.

A aeronave havia decolado às 12h11, com destino a Belfast, na Irlanda do Norte, de acordo com o site de rastreamento de aviões Flightradar24.

O site do aeroporto mostrou que alguns voos foram desviados para outros aeroportos britânicos e algumas partidas foram canceladas ou atrasadas.

A ministra dos transportes, Heidi Alexander, disse no X que a perturbação no aeroporto foi "mínima", mas que entendia "como a situação era frustrante" para os passageiros.

O aeroporto, que atendeu cerca de 13 milhões de passageiros no ano passado, é o terceiro maior do Reino Unido fora de Londres.

(Reportagem de Sam Tabahriti, reportagem adicional de Sarah Young)