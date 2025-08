Ações fecham estáveis, pressionadas por papéis do setor de saúde após ameaça de tarifas de Trump

Por Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias fecharam estáveis nesta quarta-feira, apagando ganhos anteriores, conforme papéis do setor de saúde foram afetados pela última ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas mais altas sobre importações de produtos farmacêuticos.

O índice pan-europeu STOXX 600 registrou variação negativa de 0,06%, a 541,07 pontos, interrompendo sua sequência de dois dias de ganhos, apesar de ter iniciado a sessão com uma nota positiva.

As ações de saúde sofreram a maior parte da pressão de venda. O setor de saúde despencou 2,8%, atingindo seu nível mais baixo em mais de três meses, depois que Trump anunciou um plano de tarifas graduais voltado para importações de produtos farmacêuticos, o que pode fazer com que as taxas sobre o setor aumentem até 250% em 18 meses.

"É nesse ponto que é importante ser específico em relação às tarifas, porque certas ações e setores sofrerão impactos diferentes em cada região", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

"Na Europa e na Ásia, investidores estão considerando os impactos das tarifas com mais cuidado, uma vez que exportadores sofrem grande parte do impacto direto."

O setor também foi afetado quando a Novo Nordisk alertou que espera uma concorrência contínua de versões copiadas de seu medicamento para obesidade Wegovy este ano, uma mensagem que fez as ações da empresa caírem 5,4%.

A fabricante dinamarquesa de medicamentos cortou suas previsões de vendas e lucros para o ano inteiro na semana passada, eliminando US$95 bilhões de seu valor de mercado desde então.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,24%, a 9.164,31 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,33%, a 23.924,36 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,18%, a 7.635,03 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,65%, a 41.009,73 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,90%, a 14.536,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,40%, a 7.741,34 pontos.