Ações de Xangai fecham no maior nível desde o fim de 2021 com expectativa de acordo comercial entre China e EUA

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - O índice referencial de Xangai avançou para seu maior nível de fechamento em mais de três anos e meio nesta quarta-feira, sustentado pelas expectativas do mercado de uma trégua comercial prorrogada entre os Estados Unidos e a China para chegar a um acordo final.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,45%, marcando a terceira sessão consecutiva de ganhos e registrando o maior nível de fechamento desde 31 de dezembro de 2021.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,24%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, ganhou 0,03%.

Ações dos setores de defesa e carvão lideraram os ganhos, subindo 2,65% e 2,21%, respectivamente.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que os EUA estavam próximos de um acordo comercial com a China e que se encontrará com seu homólogo chinês, Xi Jinping, antes do final do ano se um acordo for firmado.

"Estamos chegando muito perto de um acordo. Estamos nos dando muito bem com a China", disse Trump.

Winnie Chwang, gerente de portfólio da Matthews Asia, disse que os investidores gostariam de ver mais clareza nas negociações comerciais entre a China e os EUA.

"Sinto que, embora tenha havido um pouco mais de interesse em revisitar os mercados chineses, ainda há investidores que ficam em cima do muro, principalmente devido à natureza ainda incerta do comércio, e é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão confiante", disse Chwang.

Separadamente, as atenções do mercado se voltarão para uma série de dados econômicos domésticos a serem divulgados nesta semana, incluindo balança comercial na quinta-feira e inflação no sábado, que darão pistas sobre a saúde da economia.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,60%, a 40.794 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,03%, a 24.910 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,45%, a 3.633 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,24%, a 4.113 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve estabilidade, a 3.198 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,90%, a 23.447 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,45%, a 4.227 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,84%, a 8.843 pontos.

(Reportagem de redação Xangai e Rae Wee em Cingapura)