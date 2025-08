Wall Street fecha em baixa em meio a dados econômicos e guerra comercial

Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira (5), em parte devido a novos dados econômicos que ficaram abaixo das expectativas, e em meio a comentários do presidente Donald Trump sobre as futuras tarifas aduaneiras.

O Dow Jones caiu 0,14%; o Nasdaq, 0,65%; e o S&P 500, 0,49%.

Os investidores reagiram negativamente hoje ao índice que mede a atividade no setor de serviços dos Estados Unidos, que ficou em 50,1% em julho, sete décimos a menos do que em junho e muito perto da marca de 50%, que indica uma contração.

O relatório "reflete uma desaceleração do crescimento no setor mais importante do país, acompanhada de uma contração mais rápida do emprego e de um aumento mais acelerado dos preços", destacaram analistas do Briefing.com. "Vemos que a situação econômica está mudando", o que causa preocupação no mercado de ações, apontou Adam Sarhan.

Ao mesmo tempo, os investidores acompanham atentamente a evolução das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a parceiros comerciais, cuja entrada em vigor está prevista para a próxima quinta-feira.

Donald Trump criticou hoje o governo da Índia por comprar petróleo russo, e disse que novas tarifas aduaneiras, maiores do que as previstas, podem ser anunciadas.

ni/cjc/ad/ag/ad/lb/mvv

