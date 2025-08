Vieira afirma ter dito a Rubio que Brasil não discutirá questões de soberania

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta terça-feira que afirmou ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que o Brasil está disposto a negociar temas comerciais, mas que questões relacionadas à soberania do país não estão em discussão.

O chanceler fez a afirmação durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, em Brasília.

Vieira se reuniu na semana passada com Rubio nos EUA, em meio ao anúncio da imposição de tarifas de 50% a algumas exportações brasileiras aos EUA e a críticas do governo norte-americano ao processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) acusado de tentativa de golpe de Estado.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)