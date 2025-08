UE ainda espera turbulência nas relações comerciais com EUA

Por Jan Strupczewski e Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia ainda espera turbulências nas relações comerciais com os Estados Unidos, mas acredita ter uma boa apólice de seguro graças a um acordo-quadro que cobre a maioria dos produtos exportados para os EUA com uma tarifa máxima de 15%, disse uma autoridade da UE.

Com as novas tarifas previstas para entrar em vigor em alguns dias, o bloco de 27 nações, que é o maior parceiro comercial dos EUA, ainda está aguardando decretos do presidente norte-americano, Donald Trump, que reduziriam a tarifa de alguns produtos, incluindo carros e peças automotivas, para a taxa acordada de 15%.

Uma autoridade graduada da UE disse que espera que isso aconteça "muito em breve".

"Esperamos mais turbulência, mas temos uma política de seguro clara -- a tarifa de 15% em toda a linha. Se o governo dos EUA não se ativer a isso, temos os meios para reagir", disse o funcionário aos repórteres.

"A situação exige gerenciamento, não resolvemos tudo de uma só vez, mas temos uma base sólida, mudamos fundamentalmente a abordagem com os EUA."

O acordo entre a UE e os EUA deixa muitas questões em aberto, incluindo as taxas tarifárias sobre vinhos e bebidas alcoólicas destiladas.

As conversações sobre uma declaração conjunta com os EUA, que explicitará mais detalhes, estão muito avançadas, com o texto praticamente pronto e a UE aguardando uma resposta de Washington para finalizar o assunto, disse o funcionário. Ele se recusou a fornecer um cronograma para a divulgação.

A tarifa de 15% que os produtos da União Europeia enfrentam ao entrar nos Estados Unidos é abrangente, ao contrário dos acordos que outros países fecharam com Washington, disse o funcionário da UE.

Por exemplo, enquanto o queijo exportado da UE para os EUA estará sujeito a uma tarifa de 15%, o queijo do Reino Unido, uma vez incluídas todas as tarifas, estará sujeito a uma tarifa de mais de 24%, disse ele.

"O que obtivemos em nosso acordo é o melhor tratamento disponível", disse o funcionário da UE aos repórteres, acrescentando que o bloco de 27 nações não estava comemorando a taxa de 15%, mas que considerava um acordo muito bom em comparação com outros.

As tarifas sobre produtos farmacêuticos e semicondutores são atualmente zero, mas se elas aumentarem como resultado de uma investigação dos EUA sobre as importações desses produtos, elas não excederão o teto de 15%.

As discussões sobre o aço estão demorando mais devido à necessidade de abordar questões relacionadas ao volume, disse ele.

A UE também está trabalhando para finalizar uma lista de produtos essenciais que serão isentos das tarifas dos EUA, um processo que, segundo o funcionário, levará algum tempo. A UE está tentando incluir o maior número possível de produtos na lista de isenção de tarifas, a uma taxa de zero por zero.